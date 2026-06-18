特許網が中国宇宙産業を駆動　民間ロケットや衛星で独自技術確

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in China

2026年の中国において、民間宇宙産業は政策と市場の両輪で急成長期に入っている。独自の知財戦略を軸に民間企業がシミュレーションソフトやロケット、衛星通信といった重要分野で次々と技術突破を果たし、産業の高品質な発展を牽引している。

シミュレーション技術の分野では、蘇州同元軟控が20年にわたる研究開発の末、海外製ソフト「MATLAB」を代替する国産統合プラットフォーム「MWORKS」を完成させた。同製品は科学計算とシステムモデリング・シミュレーションを一体化した国内初、世界で4例目のプラットフォームとして実用化された。同社は特許273件を保有し、関連基準の策定チームにおいて唯一の民間企業として名を連ねている。同社の技術は有人月面着陸計画などの大型プロジェクトに採用され、2025年の宇宙関連事業の売上高は全体の3割近くに達した。

運搬ロケット分野でも独自色が鮮明だ。東方空間（山東）は海上発射技術を活用し、陸上射場に比べコストを約50分の1まで抑えた。同社の固体燃料ロケット「引力1号」は従来機の3倍以上となる低軌道6.5トンの搭載能力を実現した。一方、深セン発の馭龍航天は独自の「押し込み式循環エンジン」技術で部品点数を数千個から数十個へ削減し、2027年までに低軌道打ち上げコストを1キログラムあたり1000元台へ引き下げる計画だ。

衛星インターネット分野では広州の中雷電科がフェーズドアレイアンテナ関連で100件以上の特許を保有し、チップ設計から統合までを内製化している。魔方衛星はバッテリーやコア構造部材の特許により量産体制を構築して衛星の納期を業界平均の7割に短縮している。

出所：中国知識産権資訊網

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