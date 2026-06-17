解密六大专利加速审查模式 赋能企业高效确权

一、概述

根据国家知识产权局2025年度报告，我国发明专利平均审查周期已从“十三五”末期的20个月压缩至15个月，整体审查效率已跻身同制度体系下国际最优水平。但在专利实务中，仍有申请人和发明人反馈，部分专利申请耗时两至三年仍未办结。

出现该现象的核心原因，是我国专利审查体系已形成多元化、差异化的审查模式，除常规审查通道外，配套设立了多项专利加快审查模式。部分创新主体因对各类快速审查政策的适用条件、办理规则、适用场景不熟悉，未合理选用加速通道，导致实际审查周期长于官方公布的平均时长。

目前，我国主流的专利加快审查模式主要包括专利预审、优先审查、集中审查、巡回审查、专利审查高速路（PPH）、“一带一路”专利加快审查六大类型，如下表所示。本文将系统梳理各类模式的适用规则、办理要求与实务特点，为企业精准选择审查加速策略、缩短专利授权周期、高效开展知识产权保护提供参考。

表1 六大专利加速审查模式对比表

二、预审

专利预审是国家知识产权局与地方知识产权保护中心共同搭建的前置快速审查通道，核心是在专利申请正式提交至国家知识产权局前，由地方保护中心开展前置审查，筛选出符合区域产业发展方向的高价值专利，实现优质专利快速确权。专利预审无全国统一实施细则，具体审查规则、受理范围均由各地方知识产权保护中心自行制定。

各地方保护中心的预审服务存在明确技术领域限制，仅受理指定IPC分类号、洛迦诺分类号对应的专利申请。以北京地区为例，中关村知识产权保护中心覆盖143个IPC分类号、20个洛迦诺分类号，重点受理生物医药、新材料等领域专利；北京市知识产权保护中心涵盖84个IPC分类号、31个洛迦诺分类号，聚焦新一代信息技术、高端装备制造、节能环保等重点产业领域。同时，地方保护中心会结合区域创新发展动态、产业布局需求，动态调整预审受理技术领域。

实务中，通过预审推送至国家知识产权局的案件，可能从预审快速通道转为普通审查案件，主要分为两种情形：一是国家知识产权局初审阶段发现申请存在形式缺陷；二是经过两次审查意见答复后，案件仍存在实质性争议，无法直接作出授权或驳回结论。

企业选用预审模式需关注两大弊端。其一，预审流程在专利正式申请前开展，各地审查周期不一，短则数日、长则数月，会导致专利申请日延后。对于需要抢占在先申请日的专利申请，预审并非最优选择。其二，预审形式审查标准极高，即便通过地方保护中心预审，只要国家知识产权局核查发现任意形式问题，预审加速资质将自动终止，国家知识产权局系统内加速标识同步取消，案件自动进入普通申请通道，且申请人不会收到预审终止的通知。

三、优先审查

优先审查的政策依据为《专利优先审查管理办法》（2017年局令第76号），目前新版办法仍在修订，本文基于上述现行有效的政策梳理核心规则，也适用于修订后的新版办法。

在提起时机上，优先审查适用范围较广，可针对处于实质审查阶段的发明、实用新型、外观设计专利申请，以及三类专利申请的复审、无效案件申请优先审查。新版办法进一步规范了提起时限，明确发明专利申请需在首次处理前提出优先审查申请。

相较于预审，适用条件方面，优先审查覆盖场景更为多元，除重点产业、核心技术领域外，同族专利布局、技术产业化实施、国家及公共利益相关专利均可申请，适配企业多数加速确权需求。同时，该政策容错性更强，不会因申请文件笔误等轻微形式问题终止加速审查流程，稳定性优于预审。

优先审查具有明确的法定结案时限，是各类加速模式中时限最清晰的类型。国家知识产权局核准优先审查后，需在规定期限内办结：发明专利申请1年内完成结案；实用新型、外观设计专利申请2个月内结案；专利复审案件7个月内结案；发明、实用新型无效案件5个月内结案，外观设计无效案件4个月内结案。

整体而言，优先审查不影响专利申请日、适用范围广、审查周期可控、容错性高，是企业常用且稳妥的核心加快策略。

四、集中审查

集中审查的政策依据是《专利申请集中审查管理办法》，是针对核心技术批量专利布局设立的专项加速模式，主要服务于国家重点优势产业创新发展，适配企业围绕单一关键技术进行规模化专利布局的需求。该办法明确要求，申请集中审查的标的为同批次不少于50件、且均已进入实质审查阶段的发明专利组合。

与优先审查侧重单一案件快速授权不同，集中审查兼顾审查效率与批量案件质量，核心特点是强化审查员与申请人的深度沟通，统一同批次案件的审查标准，解决批量专利审查标准不一、进度参差不齐的问题，为企业核心技术专利矩阵的高质量确权提供支撑。

由于同批次批量专利的技术细节、创新高度、审查复杂度存在差异，集中审查未设置统一法定结案时限，审查周期根据实际案情确定。在答复规则上，申请人针对审查意见的答复期限与普通专利申请一致。

实务中，集中审查多由审查员依职权主动发起，企业作为申请人需积极配合推进审查工作。针对具备授权前景的案件，可通过电话会晤、线上沟通等方式配合修改申请文件，加快授权进度；针对授权前景较弱的案件，可引导审查员出具正式审查意见，为后续修改、陈述申辩留存空间。

五、巡回审查

巡回审查依据《发明专利实质审查巡回审查管理办法》开展，是线下落地的特色实质审查模式，模式与司法巡回法庭类似，由国家知识产权局实审审查员赴申请人所在地，联合地方专利管理部门、申请人、代理机构开展现场面对面审查沟通。

巡回审查的启动方式灵活，既可由地方专利管理部门主动提请，也可由国家知识产权局实质审查部门根据工作需要发起；企业有相关需求的，可向属地专利管理部门主动反馈申请。该模式优先保障两类案件：一是关乎国家利益、社会公共利益的重大专利申请；二是中小企业、高校、科研院所的创新专利申请，精准扶持中小创新主体与基础科研创新。

巡回审查暂无明确的法定审理办结时限，但依托审查员、申请人、代理机构三方现场沟通的优势，可一次性厘清案件技术争议、事实疑点与审查分歧，避免线上多次往返沟通的低效问题，大幅缩短整体审查周期，尤其适配技术复杂、争议点多、沟通难度大的疑难专利案件。在答复期限上，巡回审查案件的审查意见与普通申请保持一致，无特殊要求。

六、PPH（专利审查高速路）

PPH是各国专利审查机构之间的协作共享模式，核心是依托海外审查结论加速国内专利确权，助力企业全球专利布局高效落地。具体规则为：若申请人在海外合作审查机构提交的专利申请中，有至少一项权利要求被认定具备可授权性，即可基于该海外审查结果，向国家知识产权局提出国内同族专利的PPH加速审查请求。

目前我国已与欧盟、美国、日本、韩国、俄罗斯、丹麦等多个国家和地区建立PPH合作通道，形成了成熟的跨境审查加速体系。企业申请PPH需满足核心对应要求：国内专利申请的权利要求范围，需与海外已确认可授权的权利要求范围匹配或更小，确保技术方案的一致性。办理时需同步提交申请表、国内外权利要求对应表等合规材料。

需要明确的是，海外审查机构作出的可授权结论仅作为国内审查的参考依据，不具备强制约束力。各国审查标准、授权尺度存在差异，即便海外同族专利已确认可授权，国内申请仍需按照我国专利法规开展独立审查，无法保证必然授权。

七、“一带一路”专利加快审查

“一带一路”专利加快审查是服务涉外创新合作的专项试点政策，于2025年1月20日正式启动，试点周期两年，至2027年1月19日结束，是落实第三届“一带一路”知识产权高级别会议成果的重要落地举措，旨在为共建“一带一路”国家的创新主体在华专利布局提供高效确权通道。

该模式规则与PPH模式相近，核心适用标准为权利要求充分对应。若申请人的中国专利申请，与“一带一路”参与国审查局（BRIPCPO）的对应申请技术方案一致，且国内申请权利要求范围小于或等于海外可授权权利要求范围，即可认定为符合加速条件，申请专项加快审查服务。

该政策精准适配深耕“一带一路”市场、开展跨境技术布局的企业，可有效缩短涉外专利在华审查周期，降低企业跨境知识产权布局的时间成本，助力中外技术创新合作与知识产权互联互通。

八、总结

综上，我国已形成分层分类、内外协同、场景多元的专利加快审查体系。六种加速审查模式定位分明、各有侧重，可满足企业不同发展阶段与专利布局需求。需要注意的是，上述加快审查模式仅优化审查流程、缩短确权周期，不会改变专利实质审查标准，新颖性、创造性等授权核心要件仍会被国家知识产权局严格核验。

具体来看，六种加速审查模式的适用场景各有区分：预审面向地方重点产业高价值专利开展前置审查；优先审查适用于多数专利提速；集中审查主要服务核心技术的批量专利布局；巡回审查侧重解决疑难案件的沟通问题；PPH及“一带一路”专项审查，则适配海外专利布局场景。在规则层面，各类模式的启动时机、审查时限、适用范围与叠加限制均有明确界定，有的设置法定审限，有的侧重提升审查质效，还有的专门对接涉外合作业务。

对企业而言，需要结合自身专利布局目标、技术领域、案件数量、申请日需求、国内外布局规划等，按需选择最合适的加速审查模式。短期抢占申请日和授权可选用优先审查；属地高价值专利可采用预审；核心技术批量专利适用集中审查；疑难案件适合巡回审查；海内外同时布局可依托PPH与“一带一路”审查通道。精准掌握各类审查模式的规则边界与适用场景，有利于企业降低流程风险、合理利用政策，缩短专利确权周期、提升知识产权布局效率，为技术创新、市场竞争、跨境发展提供可靠的知识产权支撑。