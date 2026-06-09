ARTICLE
9 June 2026

2026년 중소기업을 위한 지식재산권 공공서비스 특별활동 공동 추진

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
최근,국가지식재산권국 및 공업정보화는 <<2026년 중소기업을 위한 지식재산권 공공서비스 특별활동>>을 공동 추진하기로 결정했다고 발표하였다.
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • within Antitrust/Competition Law, Consumer Protection, Government and Public Sector topic(s)
  • in China

최근,국가지식재산권국 및 공업정보화는 <<2026년 중소기업을 위한 지식재산권 공공서비스 특별활동>>을 공동 추진하기로 결정했다고 발표하였다.

동 특별활동은 “지식재산권 공공서비스로 기업 지원 및 혜택 제공”을 주제로 중소기업 지원에 중점을 두고 지식재산권 공공서비스 기관 등의 역할을 최대한 활용하여 혁신 현장에 서비스 자원을 정확하게 전달하고 기업의 지식재산권 창출 품질,활용 효과,보호 역량 및 관리 수준을 향상시키는 것을 목표로 한다.

(출처:국가지식재산권국등)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More