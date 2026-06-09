2026년 중소기업을 위한 지식재산권 공공서비스 특별활동 공동 추진

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최근,국가지식재산권국 및 공업정보화는 <<2026년 중소기업을 위한 지식재산권 공공서비스 특별활동>>을 공동 추진하기로 결정했다고 발표하였다.
동 특별활동은 “지식재산권 공공서비스로 기업 지원 및 혜택 제공”을 주제로 중소기업 지원에 중점을 두고 지식재산권 공공서비스 기관 등의 역할을 최대한 활용하여 혁신 현장에 서비스 자원을 정확하게 전달하고 기업의 지식재산권 창출 품질,활용 효과,보호 역량 및 관리 수준을 향상시키는 것을 목표로 한다.
(출처:국가지식재산권국등)
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