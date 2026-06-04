중국국가지식재산권국 2025년 중국 특허 조사 보고서 발표하였음

중국국가지식재산권국은 지식재산권 건설을 지원하는 중요한 기초 사업으로 2008년부터 전국 특허 조사를 실시해 오고 있으며 2016년부터 중국 특허 조사 보고서를 대중에게 공개하였다.

2025년 중국 특허 조사는 2024년 말 기준 요효한 특허를 보유한 기업을 대상으로 특허권자 관련 설문지 약 16000부와 특허 관련 설문지 약 44000부를 배부하였고 각각 82.9%의 회수율을 기록하였다.

조사 결과 2024년 말 기준 중국 국내(홍콩,마카오 대만 제외)기업의 유효 특허 건수는 약 350만 6000건으로 전년 대비 20.9% 증가하였다.

1.기업의 특허 취득 방식

특허 취득 방식에는 “연구개발을 통한 취득”과 “양도를 통한 취득”의 2가지 방법이 있는데 연구개발을 통한 취득 비율이 꾸준히 증가하고 있다

연구개발 방식에는 기업의 독립적인 연구개발,타인과의 협력 연구개발,타인에게 연구개발을 위탁하는 등의 방식이 포함된다.

2025년 기준 중국 기업의 연구개발을 통한 특허 취득 비율은 87.4%로 전년 대비 0.8%포인트,2021년 대비 2.9%포인트 증가하였다.

규모별로는 기업 규모가 클수록 연구개발을 통한 특허 취득 비율이 높았고 산업별로는 전력,열 생산 및 공급업,자동차 제조업의 연구개발을 통한 특허 취득 비율이 상대적으로 높았다.

2.기업의 특허 연구개발 비용 지출

기업의 특허 연구개발 비용 지출은 전반적으로 상승세를 보이고 있다

2025년 기준 중국 기업이 연구개발을 통해 취득한 특허 중 연구개발 비용이 10만 위안 이상인 특허의 비율은 62.6%로 전년 대비 2.3%포인트 감소하였으나 2012년와 비교하여서는 5.5%포인트 증가하였다.

(출처:국가지식재산권국)