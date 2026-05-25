组合物发明申请中，实验数据对创造性证明力的影响

在涉及组合物的发明专利申请中，实验数据几乎不可或缺，其作用在于佐证说明书中所主张的技术效果。实验数据的布局是否合理、能否充分支撑说明书所主张的效果，不仅影响专利在审查过程中所能获得的保护范围，也直接关系到授权难易程度。

本文结合笔者自身处理的一件实际案例，就此问题进行解析。

01 本申请概况

本案涉及一种粘着剂组合物，包含两项独立权利要求和四项从属权利要求。

权利要求1限定了组合物中四种组分的种类，其中还限定了如下文中所提及的一种特定结构的环氧树脂的结构式。

从属权利要求2至5进一步限定了各组分的含量比例及反应基的含量比例关系。

独立权利要求6则保护一种使用该粘着剂组合物的半导体装置制造方法。

02 审查过程

本申请历经三次审查意见通知书、一次驳回决定及一次复审通知书后最终获得授权。其中，在第二次、第三次审查意见通知书及复审通知书阶段分别对权利要求书进行了修改，而在第一次审查意见通知书答复及提出复审时未修改权利要求书，仅作意见陈述。

第一次审查意见通知书

审查员引用两篇对比文件，认为所有权利要求不具备创造性。

在答复第一次审查意见时未修改权利要求书，仅进行争辩。

第二次审查意见通知书

审查员未引入新对比文件，仍指出所有权利要求不具备创造性，并认为本申请说明书具体实施方式中的实施例与比较例的效果数据，不足以证明残胶现象的改善是由特定结构的环氧树脂所带来的，因此申请人的意见陈述缺乏说服力。

在答复第二次审查意见书时，基于说明书中的记载，在权利要求1中补入了关于由粘着剂组合物形成的粘着剂层的玻璃转化温度的范围相关的特征，并争辩：对比文件1未公开该特征；对比文件2虽公开了类似的玻璃转化温度范围，但其目的在于提高低温粘着性，而本申请则是通过调整玻璃转化温度使粘着层实现高弹性模量化，从而改善剥离时的残胶现象，因此取得了预料不到的技术效果。

第三次审查意见通知书

审查员未引入新的对比文件，继续指出所有权利要求不具备创造性，并认为本申请实施例及比较例均未测定粘着剂层的玻璃转化温度，无法证明所选温度范围在本申请中带来了何种更优效果。

在答复第三次审查意见时，在权利要求1中进一步补入粘着剂组合物的成分相关的特征，并主张该特征未被任何对比文件公开。

驳回决定

驳回决定中，审查员认为上述补入的特征属于本领域常用技术手段，其效果为本领域技术人员所可预期。

在转达驳回决定时，笔者在提供争辩理由的同时，建议客户提交补充实验数据，例如用对比文件1所记载种类的环氧树脂替换本申请实施例中的环氧树脂后进行效果测试，以证明本申请技术效果的优越性。

提出复审请求时，未修改权利要求书，仅作意见陈述，同时客户提交了以下补充实验数据：

对比文件1说明书中的实施例，采用本申请说明书记载的效果测试方法重新测试后的3例数据；

对比文件2说明书中的实施例，采用本申请说明书记载的效果测试方法重新测试后的1例数据；

将本申请实施例中的环氧树脂替换为对比文件1中的环氧树脂后，重新进行效果测试后的3例数据。

结果显示，全部7个补充实验例均未获得改善残胶现象的效果。

复审通知书

复审通知书中，审查员未再提出创造性问题，仅指出权利要求存在得不到说明书支持的缺陷。在答复复审通知书时，根据审查意见对权利要求1作出适应性修改，本申请最终获得专利权。

03 总结

本案表明，实验数据对所申请发明的创造性认定具有不可替代的作用。其不仅是审查员评价创造性时的重要依据，也是申请人反驳审查意见的有力证据。

在本案中，通过将对比文件1中的环氧树脂替换本申请实施例中的环氧树脂进行重新测试，成功证明了改善残胶现象的效果是由本申请所限定结构的环氧树脂带来的，该主张最终获得审查员认可。

基于此，在处理包含实验数据的专利申请时，建议重点关注以下三点：

（1）在向权利要求中补入技术特征时，应审慎使用其预期效果在说明书中难以推断、且缺乏实验数据支持的技术特征，避免审查员以效果未得到证实为由不予接受。

（2）若说明书中缺少支持申请人主张的实验数据，可考虑提交补充实验数据。专利代理师亦可主动建议申请人提供此类数据，以增强论证的说服力。但应予注意,补交实验数据须满足审查指南中规定的条件，即“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。

（3）在借助补充实验数据主张本申请的技术效果时，建议采用对比文件中的实验数据与本申请实施例数据进行比对，尽量避免仅在本申请说明书内部实施例之间进行比较。

希望以上内容能为处理包含实验数据的发明专利申请提供有益参考。