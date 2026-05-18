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18 May 2026

2025年度专利行政保护典型案例

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国家知识产权局发布2025年度专利行政保护10件典型案例，涉及发明专利、实用新型专利和外观设计专利侵权纠纷的处理。
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国家知识产权局遴选出10件2025年度专利行政保护典型案例：

专利行政保护典型案例（10件）

1.“尤其用于机动车辆的离合器装置”发明专利侵权纠纷案（上海）。本案对是否构成“许诺销售”侵权行为进行了界定，裁决认定在仅有买方邀约的情形下，不构成许诺销售行为，为同类案件办理提供有益参考。

2.“变换系数的编码方法、解码方法及装置”发明专利侵权纠纷案（广东）。本案涉及标准必要发明专利侵权纠纷，对前期谈判过程中是否遵循公平、合理、无歧视原则进行了审慎判断，据此引导双方在尊重专利价值和市场规则基础上达成和解。

3.某治疗糖尿病药物发明专利侵权纠纷案（山东）。本案围绕相关产品生产过程中是否制造或使用某药品特定晶型，多渠道补充完整证据链，组织当事人充分质证，在此基础上进行侵权判定，高效化解技术复杂类专利侵权纠纷。

4.“用于传输来自冶金容器中的熔融金属的内水口及装置”等系列发明专利侵权纠纷案（四川）。该系列案涉及复杂技术比对和事实认定，经现场检查和取证，在技术调查官参与下快速查清技术事实，短时间内作出行政裁决，高效专业维护专利权人合法利益。

5.“一种刷柄插入导向装置”实用新型专利侵权纠纷案（安徽）。本案体现了行政裁决和行政确权的高效衔接，依托无效宣告巡回审理机制，国家知识产权局当庭作出维持专利权有效的决定，办案部门据此快速作出裁决，充分体现行政“快保护”优势。

6.“摩托车”外观设计专利侵权系列纠纷案（重庆）。本案涉及同一请求人基于展会发现的证据，针对重庆市内不同区域的两家企业提起处理请求纠纷，重庆市加强对两区的专业指导，实现了办案标准的统一，提高了办案效率。

7.“手机支架”外观设计专利侵权纠纷系列案（福建等）。本案涉及跨区域系列专利侵权纠纷，依托“益企维”跨区域协同保护机制，四省联动办案，统一取证固证，并行办理，推动系列纠纷在三个月内高效化解。

8.“转铝塑管接头”外观设计专利侵权纠纷案（浙江）。本案办理过程中实现了行政调解和仲裁的有机衔接，推动当事人双方在较短时间内达成和解，通过对接仲裁机构完成赔偿协议的仲裁确认，高效化解纠纷。

9.“一种全蝎养殖装置”实用新型专利侵权纠纷案（河南）。本案涉及跨区域移送专利行政裁决案件，案件受理部门收到移送材料后，准确认定侵权事实并作出行政裁决，迅速制止侵权行为，有效降低了专利权人的维权成本。

10.假冒“排水管”实用新型专利案（江苏等）。本案涉及跨省域的联合取证，两地开展联合执法，固定关键证据，形成完整证据链条，据此查明案件事实，快速完成案件办理并依法作出行政处罚。

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