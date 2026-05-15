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15 May 2026

교육부는 대학 특허 전화 및 활용 집중 추진 활동에 관한 통지 발표하였음

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최근,교육부는 대학 특허 전환 및 활용 집중 추진 활동에 관한 통지를 발표하였다.
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최근,교육부는 대학 특허 전환 및 활용 집중 추진 활동에 관한 통지를 발표하였다.

교육부는 대학의 특허 전환 및 활용 역량을 전면적으로 향상시키고 더욱 많은 과학기술 성과가 신속하게 현실적인 생산력으로 전환되도록 하기 위하여 대학 특허 전환 및 활용 집중 활동을 실시하기로 결정하였으며 동 활동의 중점과제는 다음과 같다.

1.특허 관리 모니터링 메커니즘의 구축 및 개선

대학 특허 데이터베이스 구축

상시적 모니터링 및 분석 수행

2.다각적 경로를 통한 특허 연계 및 전환 추진

대학 지역의 기술이전 전환센터 활용

중국 대학 과학기술 성과 거래 플랫폼 강화

과학기술 및 산업의 양방향 연계 심화

3.특허 전환 및 활용 모델 혁신

전환 및 활용 모델 혁신

산 학 연 협업 혁신 심화

4.전환 및 활용 생태계의 지속적인 최적화

평가 및 인센티브 방향성 강화

(출처:교육부)

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