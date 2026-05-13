国家知识产权局发布2025年度专利复审无效典型案例

Article Insights

AFD China are most popular: within International Law, Government, Public Sector, Litigation and Mediation & Arbitration topic(s)

in China

近日，国家知识产权局遴选出十件关注度高、影响力大、具备指导价值的2025年度专利复审无效典型案例，以深入阐释专利审查标准，明晰专利保护规则，分别为：

1.名称为“一种制备异源三倍体扇贝的方法”的1F598613号发明专利申请复审案，审理结论是撤销驳回决定。本案针对依赖技术效果的水产养殖类专利申请，诠释了创造性评价中准确认定技术效果、正确判断公知常识的审查规则，助力保护“蓝色种业”创新，护航海洋产业发展。

2.名称为“一种药物组合物及其在制备治疗脑血管病药物中的应用”的4W119517号发明专利无效案，审理结论是维持专利权有效。审查决定深入阐释实验数据的证明力判断，并多维度评述特定比例的药物组合物在疾病治疗中的协同增效作用，为生物医药专利撰写给出指引。

3.名称为“核苷氨基磷酸酯前药”的4W118971号发明专利无效案，审理结论是维持专利权有效。本专利涉及全球首个治愈丙型肝炎的特效药，审查决定明确其保护的化合物涵盖多种立体空间构型，并对药物化合物的创造性进行详细论述，体现了无效程序助推高价值专利保护的制度功能。

4.名称为“C-MET/HGFR抑制剂的多晶型物”的4W118141号发明专利无效案，审理结论是维持专利权有效。本案从专利法公开换保护的立法宗旨出发，采纳专利权人提交的对比实验结果，认定本专利具备创造性，系统阐释了医药化学领域补交实验数据的审查标准。

5.名称为“瓶子”的6W128254号外观设计专利无效案，审理结论是宣告专利权全部无效。通过本案与关联的“标贴”案相对照，生动诠释了相同设计特征在不同产品中的影响权重不同对审理结论的影响，展示了“整体观察、综合判断”审查原则的典型适用。

6.名称为“偏移解码装置、偏移编码装置、图像滤波装置”的4W116431号发明专利无效案，审理结论是宣告专利权部分无效。本案涉及H.265标准必要专利，审查决定阐释了专利确权程序中权利要求保护范围的理解规则，准确认定视频编码领域专利的创新贡献。

7.名称为“基于音频生成动态图像的方法、装置、设备及存储介质”的4W118569号发明专利无效案，审理结论为维持专利权有效。审查决定在创造性“三步法”判断中全面考量应用场景、模型训练方法等多种因素，进一步完善“人工智能+”细分领域的专利审查标准。

8.名称为“无线网络调整方法及装置”的4W120605号发明专利无效案，系依法驳回违反诚实信用原则的无效宣告请求的首案。本案明确，不以纠正不当授权为目的的无效宣告请求应当予以驳回，鲜明阐释了规制滥用无效程序行为、维护市场公平竞争的审查理念。

9.名称为“光学成像系统”的4W117759号发明专利无效案，审理结论是宣告专利权全部无效。本案涉及借助软件复现现有技术并计算相关参数特征，审查决定从软件来源、类型、功能及操作适配四个维度综合考量，为准确认定计算结果的可靠性梳理出审查思路，同时为当事人举证提供了指引。

10.名称为“一种钨锆合金的金相制备方法”的1F490428号发明专利申请复审案，审理结论是驳回复审请求。本案指出，复审请求人援引的AI大语言模型生成内容受数据来源、算法模型、提问方式等多重因素影响，不足以客观反映申请日前现有技术状态，亦无法准确表征本领域技术人员的认知水平。

来源：国家知识产权局

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.