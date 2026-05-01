加强新兴领域知识产权保护 加快新质生产力发展——锻造“芯”利器，服务新质生产力

加强新兴领域知识产权保护，是加快发展新质生产力的重要制度保障。当前，以集成电路、人工智能为代表的新一代信息技术蓬勃发展，已成为培育新质生产力、推动产业升级的核心引擎。

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加强新兴领域知识产权保护，是加快发展新质生产力的重要制度保障。当前，以集成电路、人工智能为代表的新一代信息技术蓬勃发展，已成为培育新质生产力、推动产业升级的核心引擎。集成电路制造与AI芯片设计虽同属芯片产业链，却在技术逻辑、产业形态与创新模式上存在显著差异，对知识产权代理服务提出了截然不同的要求。以下结合中国贸促会专利商标事务所在两个领域的服务案例，分享这两个战略性新兴产业专利保护路径方面的实务经验与体会。

集成电路制造专利保护策略：从微观工艺中提炼创新价值

曾有客户困惑：一个气体流量比例的调整，良率提升了近5%，但咨询的其他代理机构专利代理师说改动太小，授权希望不大。客户想了解此类微改进的创新是否能够得到专利保护。这个案例很有代表性。集成电路制造领域的技术改进多为工艺微调，如步骤顺序调整、温度参数优化、膜层增减等。在工艺窗口日益收窄的背景下，这类微改进是良率提升的关键，但在审查中易被视为常规技术手段。

（一）挖掘微改进的创造性

贸促会专商所接手该案件后，安排了具有集成电路专业背景并实践经验丰富的专利代理师来对接委托人，在较充分了解技术方案后并未急于动笔，而是引导发明人回溯完整的发明构思：从如何发现问题，到探究根源，再到锁定解决方案。原来，团队尝试了温度、压力等多个参数均效果不佳，最终才发现调整气体流量比例能解决问题。我们将“问题—原因—方案”的逻辑链条写入说明书，有力证明了改进并非显而易见。我们还注意定位具体的工艺阶段，因为同一个参数调整，在刻蚀、沉积或光刻等不同阶段效果天差地别。如果改进涉及多个参数的联动，我们会构建特征组合，让多个参数为解决同一问题而产生的协同效应成为应对创造性审查的有力武器。

（二）破解方法专利的维权困境

制造方法通常实施于制造方内部，方法专利的权利人即使怀疑竞品采用相关工艺，也难以进入对方工厂取证。将对方法的保护延伸至最终产品，需在申请阶段预埋维权线索。我们首先同步布局产品权利要求，评估改进是否在最终产品上留下可检测的特征，引导发明人比对产品在结构、组分或性能上的差异。接着，深度挖掘产品特征的技术效果，即便无法归结为产品自身的性能提升，也会将差异关联至制造方法执行过程中的优势。更重要的是，以可检测结构特征来描述产品，如界面过渡区元素组成的梯度变化、特定杂质的分布等，将其转化为产品权利要求中的结构或组分限定，为日后侵权诉讼中的技术比对与举证主张奠定基础。

（三）平衡公开与保护

核心工艺参数的具体数值通常是企业商业秘密，而专利法要求充分公开。在实践中，我们的做法是以范围代替点值，让核心参数公开合理的数值范围而非最优化的单一值；对于与实现发明效果无关的量产参数或特定环境下的最优值，提醒客户优先以技术秘密保护。

AI芯片设计专利保护策略：着眼算法与硬件的深度融合

在AI芯片设计领域，贸促会专商所虽然人才储备多、实践经验丰富，但也遇到了另一种挑战。一家AI芯片企业开发了创新的硬件架构，能配合算法大幅降低计算量。对于这类案件，如果在权利要求中记载较多算法，则后期可能维权举证不利；而如果不记载算法特征，仅描述硬件结构可能又无法体现有益技术效果。在实践中，AI芯片创新多体现为与算法深度耦合的硬件架构改进，这对专利代理师提出了双重挑战：既要理解算法逻辑，又要把握硬件实现路径。

（一）建立算法与硬件的映射

我们首先明确算法与硬件的映射关系，比如算法处在计算流程的哪个环节，对应的硬件是计算单元、存储单元还是数据通路。理清映射关系后，再分层解构架构创新：如果是整体创新，就提炼核心改进思想，同时挖掘可独立应用的子模块；如果是局部创新，就分析改进模块与上下游模块的配合关系，挖掘需协同调整的关联模块。通过这种映射，我们可以在说明书中清晰呈现算法与硬件的对应关系，证明硬件的每一处设计都是为了支撑算法运行，算法的优势正是通过硬件架构得以实现。

（二）构建生态化布局体系

这家企业的创新点高度分散，涉及计算单元、存储单元、算力调度、数据传输、低功耗控制等多个方面，同时还需适配算子优化、内存管理、编译调度等软件层面的协同改进。我们帮客户构建了多层次产品权利要求体系：基础单元层级（如计算单元、存储单元）；芯片产品层级（集成上述单元的AI芯片）；产品形态层级（如加速卡、神经网络处理器）。同时，帮客户延伸至软件生态、构建系统壁垒，布局覆盖编译器、算子库、运行时环境、驱动程序等。

不止于撰写：申请策略与布局建议

在服务芯片企业的过程中，贸促会专商所越来越意识到：高质量的服务不能止步于写好一件专利，更需要在申请策略和整体布局上为客户创造价值。

申请策略方面

我们会根据客户的具体技术特点、市场竞争格局和商业目标，量身定制方案。对于核心基础技术（如基础架构或关键工艺），建议优先申请、通过海外布局进入多个关键市场，并与后续系列改进和申请进行统筹策略规划；对于改进型技术，建议通过加快审查途径快速获得授权，同时围绕技术迭代和不同应用场景持续提交新申请。

布局建议方面

帮助客户从被动申请转向主动布局。围绕核心产品和技术路线，构建“核心+外围”的专利组合。在集成电路制造领域，核心专利保护关键工艺步骤，外围专利覆盖不同工艺参数、替代流程及检测方法；在AI芯片设计领域，核心专利保护基础架构或算法硬件映射方案，外围专利覆盖各功能模块、应用场景及软件生态。同时，定期监控竞争对手和技术演进趋势，识别布局空白点，为客户调整研发方向和专利策略提供依据。

结语：以全生命周期服务锻造“芯”利器

回望贸促会专商所的这些服务实践，我们深切体会到：集成电路制造领域侧重在微观工艺中提炼技术组合、实现方法到产品的权利延展；而AI芯片设计领域则需要软硬件协同思维，构建多层次、生态化的保护体系。加强新兴领域知识产权保护，锻造“芯”利器，服务新质生产力，关键在人，核心在质。作为专利代理师，须持续深耕技术前沿、精进法律技能，唯有从研发挖掘、申请布局，到审查应对、授权后管理，以高质量的专业服务贯穿创新全周期，方能将智慧结晶转化为加快新质生产力发展的核心动能，“守护智慧，创造价值”，为我国新兴领域产业安全与科技自立自强贡献专业力量。

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