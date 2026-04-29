ARTICLE
29 April 2026

从加速工具到节奏控制器-如何最大化PPH利用

AC
AFD China

Contributor

AFD China logo
AFD China Intellectual Property Law Office offers full-range IP services, including but not limited to filing/registration, strategy, transaction, asset management, dispute resolution, and litigation. We are an accredited AAAAA-level (top tier) patent firm, a Council Member firm of the China Trademark Association, and a recommended IP service provider for SMEs.
Explore Firm Details
As global technology competition intensifies and intellectual property protection awareness grows, patent examination efficiency has become a critical concern for innovators. China's Patent Prosecution Highway (PPH) offers an accelerated examination pathway, yet its utilization rate remains far below its potential value.
China Intellectual Property
AFD China Intellectual Property
Your Author LinkedIn Connections
AFD China are most popular:
  • within International Law, Government, Public Sector, Media, Telecoms, IT and Entertainment topic(s)
  • in China

随着全球科技竞争的日益激烈以及知识产权保护意识的不断提升，专利审查效率与获得授权所需时间成为企业与创新者关注的焦点。在中国，专利审查高速路（Patent Prosecution Highway, PPH）以其高效的审查模式，得到广泛的关注与积极的实践，为创新成果的快速保护和市场转化提供了有力支持。积极推动其实施与发展，不断完善其机制，可为创新者提供更便捷、高效的审查通道。

然而，实务中，PPH的利用率远低于其潜在价值。许多申请人将其视为简单的"加急通道"，提交请求后便被动等待，却鲜少追问：如何通过前端布局最大化PPH的利用？如何在加速审查中动态调整权利要求策略？当PPH与分案需求、主动修改空间产生冲突时，如何权衡取舍？这些问题没有标准答案，但存在系统性的思考框架。

本文基于实战案例，直面PPH和主动修改程序的常见冲突，试图为申请人提供一份兼顾效率与弹性的实战手册。

主动修改是专利申请中的常规优化手段，用于克服可能的审查意见、扩展保护范围或适配商业需求。然而，当主动修改与PPH程序交汇，时序的错位可能导致策略性困境：为维持PPH通道，申请人可能被迫放弃已完成的优化修改，造成工作量的实质性浪费。

困境的根源在于PPH的"对应性"要求。一旦启动PPH，审查进程加速推进，权利要求的修改空间被压缩至与外国可授权范围"充分对应"的狭窄区间。若申请人在PPH启动前进行了主动修改——例如为克服可能的国内审查意见而调整权利要求，或基于市场反馈调整技术特征表述——这些修改可能超出外国同族的授权范围。此时，为维持PPH资格，申请人需退回修改前的版本，放弃已投入的分析与论证工作；若坚持修改，则PPH通道关闭，加速红利丧失。

更隐蔽的风险在于修改时机的不可撤销性。中国专利法赋予申请人两次主动修改窗口：提出实质审查请求时，以及收到进入实审通知书之日起三个月内。若申请人在窗口期内基于国内审查态势完成修改，随后外国同族获得可授权结果并决定启动PPH，则修改内容可能与PPH基准冲突。若修改窗口已经关闭，申请人陷入"已修改不可退、欲PPH不可进"的僵局。

规避策略的核心是进行前期布局，有PPH意向的情况下进行前置性的PPH可行性评估。在申请布局初期，应系统梳理同族申请的结构与审查进度，预判PPH启动的时间节点与基准权利要求。若某技术方向存在较高的PPH利用概率，则主动修改应审慎避开该方向的权利要求变型。

对于已进入审查程序、修改与PPH冲突已然显现的案例，可考虑分案-修改的分离策略，例如在本申请中保留已修改的优化的技术方案，在分案中使用PPH程序。这一策略虽增加一定成本，但避免了"二选一"的博弈，实现加速红利与权利优化的兼得。

PPH的本质从来不是简单的审查加速，而是对专利申请时空节奏的重构。主动修改的时序控制，核心在于将节省的时间转化为战略主动权——快速授权必须与商业节奏、竞争态势同频共振，否则只是空洞的效率数字。

真正的PPH极限操作，始于申请文件落笔之前的全局设计，延续于审查全程的动态研判，最终指向"以快制慢、以慢养快"的节奏艺术。当申请人从"参与全球专利体系"走向"驾驭全球专利节奏"，PPH不再是终点，而是通往更高阶布局思维的入口——不是更快，而是更准；不是更省，而是更值。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
AFD China Intellectual Property
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More