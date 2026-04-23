中国企業、欧州特許で存在感拡大　ファーウェイとCATLがトップ10入り

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中国企業の欧州における特許出願が活発化している。欧州特許庁（EPO）が公表した2025年の統計によると、企業別出願件数ランキングで中国企業2社が初めてトップ10入りを果たし、ファーウェイ（華為技術）が2位、CATL（寧徳時代）が10位に入った。さらに、シャオミ（小米）、ZTE（中興通訊）、OPPO（オッポ）、テンセント（騰訊）の4社も上位50社に名を連ね、中国勢の存在感が一段と高まっている。

同庁が発表した「2025年技術動向報告」によれば、中国からの特許出願件数は2万2031件と前年から9.7％増加し、出願国別で第3位に浮上した。主要出願国の中で最も高い伸び率を示している点も注目される。

分野別にみると、中国の出願は従来強みを持つデジタル通信やコンピューター技術にとどまらず、交通輸送や半導体といった幅広い領域へと急速に拡大している。交通輸送分野の出願は前年比31.2％増、半導体分野も同30.3％増と、いずれも主要国・地域を上回る伸びを記録した。加えて、バイオテクノロジーや有機精密化学の分野でも着実な増加がみられ、中国の技術開発が多様化している実態が浮き彫りとなった。

こうした動きの背景には中国企業がグローバル市場を視野に入れた研究開発を強化し、国際的な特許ポートフォリオの構築を進めていることがある。欧州における出願拡大は中国が世界のイノベーション拠点としての重要性を高めつつあることを示すものといえる。

出所：国家知識産権局公式サイト

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