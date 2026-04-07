专利年费之【巴西】篇！

巴西作为拉丁美洲最大的经济体，在科技创新领域展现出蓬勃活力，其专利制度为技术成果提供了坚实的保护。在巴西，发明专利的保护期限为20ॲ

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巴西作为拉丁美洲最大的经济体，在科技创新领域展现出蓬勃活力，其专利制度为技术成果提供了坚实的保护。在巴西，发明专利的保护期限为20年，实用新型专利保护期限为15年。外观设计专利保护期限为10年，到期后可延展3次，每次5年，最长保护期限为25年。专利年费作为维持专利权利有效性的关键环节，其缴纳规则对专利资产的长期存续起着决定性作用。

本文将结合巴西工业产权局INPI的最新政策及实际案例，全面解析巴西专利年费管理规则，为企业提供清晰、实用的合规操作指南。

一、巴西专利年费制度框架

01 专利类型与保护期限

发明专利：

保护期限为20年，自申请日起算。适用于具有显著创新性、创造性和实用性的发明创造，需经过严格的实质审查程序才能获得授权。

实用新型专利：

保护期限为15年，自申请日起算。主要针对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案，审查相对发明专利较为宽松，通常进行形式审查。

外观设计专利：

保护期限为10年，自申请日起算，可进行三次续展，每次续展5年，最长保护期限为25年。旨在保护产品的整体或局部的视觉设计，包括形状、图案、色彩或者其结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。

02 年费缴纳规则

发明专利和实用新型专利：

首次缴纳时间：自申请日起第2个周年日前缴纳年费。未授权的，需每年缴纳维持费。已授权的，需每年缴纳年费。

后续缴纳：每年缴纳一次，直至专利期满。

示例：若专利申请日为2022年1月15日，则首次年费需在2024年1月15日前缴纳，此后每年对应日期前完成续费。

外观设计专利：

首次缴纳时间：自申请日的第一个五年起第一次缴纳年费。

后续缴纳：每5年缴纳一次，直至专利期满。

示例：若专利申请日为2024年5月10日，则首次年费需在2029年5月10日前缴纳，此后每5年对应日期前完成续费。

二、年费缴纳实务操作

01 费用标准与减免政策

发明专利：

维持费是固定金额，年费金额随着专利年限的增加而逐步递增。具体收费标准如下表所示：

授权前维持费-年度 金额（巴西里亚尔） 减免后金额（巴西里亚尔） 每年 400 200

授权后年费-年度 金额（巴西里亚尔） 减免后金额（巴西里亚尔） 3~6年（每年） 1000 500 7~10年（每年） 1600 800 11~15年（每年） 2200 1100 16~20年（每年） 2800 1400

实用新型专利：

维持费是固定金额，年费金额随着专利年限的增加而逐步递增。具体收费标准如下表所示：

授权前维持费-年度 金额（巴西里亚尔） 减免后金额（巴西里亚尔） 每年 240 120

授权前维持费-年度 金额（巴西里亚尔） 减免后金额（巴西里亚尔） 3~6年（每年） 600 300 7~10年（每年） 960 480 11~15年（每年） 1320 660

外观设计专利：

年费标准相对较为稳定，但也会根据不同年限有一定调整具体收费标准如下表所示：

年度 金额（巴西里亚尔） 减免后金额（巴西里亚尔） 6 630 315 11 840 420 16 840 420 21 840 420

减免政策：

巴西针对特定情况有一些费用减免措施。例如，对于教育机构、科研机构以及符合一定条件的小微企业，在申请专利年费缴纳时可能享受一定比例的折扣。减免金额如上图所示，具体减免条件和申请流程可咨询我们。

02 逾期处理与权利恢复

发明和使用新型：

正常缴费期：专利年费到期日(每年申请日)起算的3个月内。

宽限期：6个月，紧随正常缴费期限后再加6个月。即“正常缴费期3个月+宽 限期额外的6个月”。前三个月：无滞纳金。后六个月：100%滞纳金。需要注意的是，一旦进入需缴纳滞纳金的宽限期，则所有的官费和滞纳金均不再享受任何减免。

例：申请日2023年5月19日，第3年缴纳年费的绝限是2025年8月19日，自2025年8月20日至2026年2月19日属于宽限期。

外观设计：

宽限期：6个月，滞纳金为100%官费，且如果在专利期限内缴费的，所有的官费和滞纳金不再享受任何减免。

权利终止：若在宽限期结束后仍未补缴年费及滞纳金，专利权将自动终止。专利权人可在收到专利申请权或专利权失效的3个月内提出权利恢复申请，但需满足严格条件并缴纳额外费用。

三、查询专利状态与年费信息

专利权人可通过巴西工业产权局的官方网站查询专利的法律状态和年费缴纳信息。

查询步骤如下：

1、进入巴西工业产权局官方网站（https://www.gov.br/inpi/pt-br），点击"Patentes"——"Basco de Processos"——"Continuar"——"Patentes"。

2、进入专利查询页面后，可选择不同的查询方式，如按申请号、专利号、发明人姓名等进行查询。以按申请号查询为例，在相应输入框中准确输入申请号，然后点击“pesquisar”（搜索）按钮。

3、查询结果将显示专利的详细信息，包括法律状态（如申请中、审查中、已授权、已终止等）、申请日、授权日（若已授权）以及年费缴纳记录等。专利权人可根据这些信息安排缴纳年费。

四、注意事项

年费缴纳时间节点：务必严格遵循申请日周年日规则，准确计算每年年费缴纳时间，不可混淆授权日与申请日，以免错过缴纳期限导致专利权受损。 宽限期成本：宽限期内的滞纳金使企业需承担额外的成本。因此，建议尽量在正常缴费期内完成年费缴纳。 公共假日影响：巴西有一些重要的公共假日，如狂欢节、独立日等。为避免因公共假日导致缴费延误，建议提前完成年费缴纳，确保专利权利不受影响。 汇率波动：由于年费通常以巴西雷亚尔缴纳，若企业使用其他货币进行支付，需关注汇率波动情况，合理安排资金，避免因汇率变化导致缴费金额不足或过多。

五、总结

巴西的专利年费管理要求专利权人既要熟悉法律法规，又要注重实际操作细节。企业应建立完善的专利年费管理机制，通过专业代理机构的协助、利用数字化管理系统进行提醒和跟踪，以及定期进行内部审计，确保专利资产的有效维护。在全球科技竞争日益激烈的背景下，合理的专利年费管理是企业知识产权战略的重要组成部分，对技术成果的保护、市场转化以及企业竞争力的提升都具有至关重要的意义。

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