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27 March 2026

2025년 중국 유효특허 권리자 Top100발표

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2026년2월9일,중국 지식재산 전문매체 IPR Daily는 2025년 중국 유효특허 권리자 순위 TOP100을 발표하였다.
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2026년2월9일,중국 지식재산 전문매체 IPR Daily는 2025년 중국 유효특허 권리자 순위 TOP100을 발표하였다.

동 순위는 2025년 12월31일 기준 중국의 유효특허 건수 데이터를 바탕으로 권리자 통계를 분석한 것으로 주요내용은 다음과 같음

톱100의 소속국가를 분석한 결과 중국 본토의 권리자는 83개로 83%를 차지한다.

일본은 9개였는데,이러한 결과는 일본 권리자가 중국 시장을 매우 중시하고 있음을 보여준다.

다음으로는 미국4개 한국3개 독일 1개 순이었는데 한국 삼성 그룹의 경우 중국 본토 권리자를 제외하고 유일하게 톱100에 포함된다.

(출처:PR Daily)

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