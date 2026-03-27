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27 March 2026

AI를 활용한 특허 청구항 탐색 관련 중국 논문이 AAAI에서 인정받고 있음

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중국 지식재산 전문매체 IPR Daily는 중국의 과학기술 혁신 기업 AIGROW사와 미국 컬럼비아대학교의 ((인공지능(AI)을 활용한 특허 청구항 탐색)) 관련 논문이 AI분야의 세계 최정상급학술대회인 AAAI에서 최초로 구술 발표 대상으로 선정되었다고 보도한다.

중국 AIGROW사와 미국 컬럼비아대학교가 공동 작성한 ((다중 에이전트 언어모델 활용한 청구항 트리 탐색))논문은 " AAAI2026"에서 총23680편의 논문 가운데 두각을 나타내며 전체 상위3%에 해당하는 구술 발표 대상으로 선정되었다.

(출처:IPR Daily)

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