特許と国際標準の融合を促進　中国、関連出願のガイドライン公表

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中国国家知識産権局はこのほど、特許と国際標準の効果的な連携を促進し、技術・特許・標準の協調的発展を図るため、「標準関連特許出願ガイドライン」を公表した。現行の特許法制度の枠内で、審査政策の解釈を示す指針的文書として、出願人の理解向上を目的としている。

特許と標準はいずれも明確な技術的性質を有し、イノベーション成果の重要な形態および媒体である。特許技術を標準に組み込むことで標準の技術水準の向上が期待される一方、標準に採用された特許技術は成果の普及と応用を促進する役割を果たす。近年、国家知識産権局に提出される出願のうち、標準に関連する特許の割合は増加傾向にあり、特に外国出願人の活動が活発で社会的関心も高い。こうした中、出願の質向上に対するニーズが高まっている。

現状では、標準関連の特許出願は通信分野に集中しており、セルラー通信、音声・映像の符号化技術、無線LAN（Wi-Fi）などが主な対象となっている。今回のガイドラインはこうした分野を主眼としつつ、他分野の出願にとっても参考となる内容とした。

構成は全4章で、標準に関する基本概念に加え、標準と特許の連携の在り方、出願戦略、明細書の作成戦略について体系的に整理している。技術の標準化と知的財産戦略を一体的に進めるための実務指針として、今後の出願活動に影響を与えるとみられる。

出所：国家知識産権局公式サイト

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