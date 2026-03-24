中国の生成AI利用者6億人超　世界で最も多くのAI特許を保有

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中国では生成AIの利用が急速に広がっている。CNNIC（中国互聯網絡信息中心）が公表した第57回「中国インターネット発展状況統計報告」によると、昨年12月末時点の生成AI利用者は6億200万人に達し、2024年末に比べ141.7％増加した。普及率は42.8％で、前年から25.2ポイント上昇した。

第14次五カ年計画（2021～2025年）の期間中、生成AIは生産や日常生活への導入が進み、経済・社会のデジタル化や高度化を支える技術の一つとなっている。政府は人工知能分野の発展を重点政策として推進している。昨年末時点で中国のAI関連企業は6000社を超え、関連産業の市場規模は1兆2000億元（１元は約23円）を上回る。計算能力も拡大が続き、国内のスマート計算力は1590エクサフロップスを超えた。

研究面では基礎研究の強化が進んでおり、AI関連論文の量と質はいずれも世界の上位グループに入るとされる。世界知的所有権機関（WIPO）が昨年に発表したデータによると、中国は世界で最も多くのAI特許を保有しており、世界全体の約6割を占めている。

出所：国家知識産権局公式サイト

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