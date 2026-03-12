中国の発明特許有効件数、500万件を突破し世界首位を堅持

国家知識産権局（CNIPA）が発表した最新データによると、中国国内の有効発明特許保有数は532万件に達し、国内有効件数が500万件を突破した世界初の国となった。第14次5カ年計画期間中、中国の特許件数は持続的に増加しており、人口1万人当たりの「高価値発明特許」保有数は16件に達した。2025年時点で、中国の発明特許出願数は数年連続で世界第1位を維持しており、名実ともに特許大国としての地位を不動のものにしている。

習近平総書記は、「知的財産権保護の強化は、財産権保護制度を整備する上で最も重要な内容であり、中国経済の競争力を高める最大の原動力である」と指摘。第18回党大会以来、党中央は知財保護を国家戦略の重要位置に据え、中国の特色ある知的財産権発展の道を歩んできた。特筆すべきは、最初の100万件達成に31年を要したのに対し、直近の100万件（400万件から500万件への増加）にはわずか19カ月しか要していないという、その驚異的な成長スピードである。

戦略的新興産業が成長を牽引

特許創造は、中国が高水準の「科学技術の自立自強」を加速させる強力な支柱となっている。2025年末時点で、中国国内の「高価値発明特許」保有数は229.2万件に達し、そのうち約7割が戦略的新興産業に集中している。

具体的には、

人工知能（AI）： 世界全体の特許の60％を占有。

ロボット技術： 世界全体の約3分の2を占有。

グリーン・低炭素技術： PCT（特許協力条約）に基づく国際出願公開数で連年世界首位。

これらは、中国が「新質生産力（ニュー・クオリティ生産力）」の発展を加速させている有力な証左といえる。

審査効率の向上と外資からの信頼

特許の保護力および運用効率も大幅に強化されている。現在、中国における発明特許の平均審査期間は15カ月に短縮され、国際的な主要審査機関の中でも最速レベルに達した。また、金融面では、銀行業金融機関による知財質権融資額が累計9,000億元を超え、多くの特許が研究現場から実際の市場応用へと転換されている。

知的財産権の保護はイノベーションの保護に直結する。2026年1月末時点で、外資企業による中国国内の有効発明特許保有数は92.2万件を突破した。外資系企業が中国の知財制度の整備を信頼し、中国市場での展開を強化している実態が浮き彫りとなっている。

中国の知的財産権発展は「無から有へ、弱から強へ、多から優へ」と進展を遂げた。知財強国への道を邁進する中で、中国のイノベーション創造の活力は今後さらに高まっていくことが期待される。

出所：人民日報

