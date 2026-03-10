ARTICLE
10 March 2026

江蘇省、AIと知的財産の「双方向のエンパワーメント」行動計画を発表

2月9日、江蘇省知的財産局は『江蘇省人工知能（AI）と知的財産の双方向エンパワーメント行動計画（2026-2030年）』（以下「行動計画」）を正式に発表した。AIと知的財産の相互作用をテーマとした専門的な計画策定は、中国全土で初の試みとなる。

本計画は「AI+」行動の展開に合わせ、7分野23項目の具体策を提示。AI産業におけるイノベーション保護と知財サービスの効率化を推進し、AIと知財が「1+1>2」の相乗効果（シナジー）を生むエコシステムの構築を目指す。同日に設立された「江蘇知財デジタルトランスフォーメーション（DX）イノベーションセンター」が、計画実施の中核を担う。

本計画では、以下の5つの次元からAI産業の知財障壁を強化する方針だ。

1. 要素保障・特許レイアウト: AI発展に適応したデータ知財保護ルールの構築。

2. 成果転換: 新分野・新業態における知財コンプライアンス・ガイドラインの策定。

3. ブランド構築: 「蘇品」「蘇貨」「蘇服」といった地域ブランドの確立。

4. 権利保護: 多角的な紛争解決支援と海外進出支援メカニズムの整備。

5. 成長目標: AI分野の有効発明特許の伸び率を20%以上に引き上げる。

知財の「創造、運用、保護、サービス、ガバナンス」の5段階にAI技術を導入。研究開発におけるインテリジェント・ナビゲーションや、特許出願審査の迅速化・高精度化を実現する。また、技術の需給マッチング、特許価値評価、侵害監視アラートシステムを構築し、知財全プロセスのDXを推進する。

グローバルな知財データと外部データを統合し、安全なデータガバナンス体制を確立。重点プロジェクトライブラリの設置や、知財インテリジェント・アプリストアの構築、高度専門人材の育成を通じて、持続可能なエコシステムを醸成する。

本計画の施行により、江蘇省はAI産業の主導権を確保し、中国をリードする「AI+」イノベーションの拠点として、新質生産力（ニュークオリティ生産力）の育成と知財強省の建設を加速させる。

