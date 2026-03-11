국가지식산권국은 각 지역 및 부처의 추천과 전문가 검토를 거쳐 특허 사업화 우수 사례 20건과 정부 부처의 특허 전화 및 활용 추진 우수 사례 20건을 2025년 제3ᑪ

Article Insights

Kangxin are most popular: within Consumer Protection topic(s)

국가지식산권국은 각 지역 및 부처의 추천과 전문가 검토를 거쳐 특허 사업화 우수 사례 20건과 정부 부처의 특허 전화 및 활용 추진 우수 사례 20건을 2025년 제3차 특허 전환 및 활용 우수 사례로 선정하였다.

동 사례들은 특허 전화 및 활용 특별행동의 핵심 과제를 이행함에 있어 각 지역의 유익한 모범 사례를 보여주는 것으로 혁신적이고 성과가 뚜렷하며 홍보 확산이 가능한 가치를 지니고 있다.

국가지식산권국은 각 성 급 지식산권국에 동 사례를 적극적으로 홍보 확산함으로써 대학 및 과학연구기관,기업,서비스 기관 등 다양한 주체 간 교류 학습을 촉진하고 선진 경험의 참고 도입을 통해 특허 사업화를 적극 추진하여 혁신 성과의 실질적 생산적 생산성 전환을 가속화할 것을 요청하였다.

우수 사례 예시

중국북방차량연구소

상용차 운전실 서스펜션 시스템 관련 특허 기술의 사업화 추진

중국북방차량연구소는 과학기술 성과의 사업화 관리 체계를 구축하고 과학기술 성과의 특허 전환에 대한 보상 메커니즘을 마련하며 핵심 기술팀 및 그 밖에 특허 전환에 기여한 직원에게 기여 유형병 차등 보상을 제공함

또한 특허 기술을 출자 자산으로 평가해 현물출자하는 방식으로 자동차 부품 분야의 선도기업과 공동으로 합자회사를 설립하였으며 합자회사는 생산 경영 활동을 수행하는 동시에 시장 수요에 신속히 대응함

중국북방차량연구소는 수요 변화에 따라 지속적으로 핵심 기술에 대한 연구개발을 수행하고 그연구개발 성과를 특허 이전,실시 허락 등의 방식으로 합자회사에 투입하여 신제품 연구개발을 지원함으로써 제품의 신속한 고도화와 산업의 건전한 발전을 촉진하고 있음.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.