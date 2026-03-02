「十五五」見据え知的財産戦略を本格始動　各地が2026年重点方針を明確化

全国各地でこのほど、知的財産権に関する年次会議が相次いで開かれた。各地は「十四五」期間の取り組みと成果を総括するとともに...

全国各地でこのほど、知的財産権に関する年次会議が相次いで開かれた。各地は「十四五」期間の取り組みと成果を総括するとともに、「十五五」期を見据えた発展の方向性を示し、2026年の重点方針を打ち出した。知的財産権の質的向上を通じて、地域のイノベーション力と産業競争力の底上げを図る考えである。

天津市は、最近開催した会議で、戦略レベルでの統合的な推進体制の構築、イノベーション創出力の向上、知的財産の活用効率化、権利保護水準の引き上げ、管理体制の高度化、利便性の高いサービス提供といった六つの重点方向を明確にした。高価値特許の創出に加え、「AI＋」による知的財産の活用促進や渉外分野における権利保護を重要な施策として位置付けている。

遼寧省は、制度・仕組み改革を一段と深化させ、知的財産を基盤とした産業発展モデルの構築を加速する方針を示した。特許を軸とするイノベーション型経済、商標を通じたブランド経済、地理的表示に支えられた特色産業の育成を同時に進め、地域経済の競争力強化を目指す。

湖北省は2月2日の会議で、知的財産のガバナンス、創出、運営、保護、サービスから成る五つの体系を整備する方針を示した。2026年には、科学技術の自立自強を支える知的財産基盤の強化を重視し、高価値特許の育成や成果の実用化を継続的に推進する。

各地はこうした取り組みを通じ、知的財産分野の基盤整備を着実に進め、「十五五」期の円滑な立ち上がりを図るとともに、高品質な発展を支える持続的な成長力の創出につなげようとしている。

出所：国家知識産権局公式サイト

