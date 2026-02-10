ARTICLE
10 February 2026

中国の昨年の特許登録が97.2万件　AI関連の有効件数が世界上位水準

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
中国国務院新聞弁公室は1月23日、2025年の知的財産権行政の進展を発表した。昨年の特許登録件数は97.2万件、PCTに基づく国際特許出願は7.8万件、...
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • within Consumer Protection topic(s)

　中国国務院新聞弁公室は1月23日、2025年の知的財産権行政の進展を発表した。昨年の特許登録件数は97.2万件、PCTに基づく国際特許出願は7.8万件、商標登録は420.6万件に達した。国内有効特許は累計532万件となり、人口1万人当たりの高価値発明特許の保有件数は16件と、量的拡大が続いている。

　分野別では、情報技術管理方法、コンピュータ技術、医療技術の伸びが特に大きく、人工知能（AI）関連特許の有効件数は世界でも上位水準にある。地域別では、長江デルタ、北京・天津・河北、広東の三地域で有効特許が計約355万件に上り、全国の約3分の2を占め、重点地域への集積が鮮明である。

　同時に、特許の質的向上も進む。国内の高価値特許は229.2万件で、有効特許全体の43.1％を占めた。戦略的新興産業では企業が高価値特許創出の主力となっている。全体的には技術水準、市場価値、権利の安定性を重視する構造への転換が進んでいると、国家知識産権局関係者が説明している。

出所：中国政府網

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More