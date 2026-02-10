关注！欧洲专利局2026年4月1日起官费上涨

根据欧洲专利局官方公报显示，2025年12月11日行政委员会通过了决议，决定修改《欧洲专利公约》实施细则和《收费规则》。从2026年4月1日起，欧洲专利&#

根据欧洲专利局官方公报显示，2025年12月11日行政委员会通过了决议，决定修改《欧洲专利公约》实施细则和《收费规则》。从2026年4月1日起，欧洲专利局的官费将再次上涨。此次调整涵盖了从专利申请到专利维护的多个阶段，涉及范围广泛，平均涨幅约为5%。

为了帮助申请人更加清晰地了解这次费用调整的具体情况，本文将详细列出常用官费上涨前后对比情况，包括专利申请、授权、维持等常见费用的变化。

对于在欧洲有专利需求的企业和个人，建议充分考虑本次调整的官费和调整的起始日期，合理规划和安排办理专利申请、授权、年费缴纳等操作的日期，避免官费上涨所带来的费用增加。

