10 February 2026

关注！欧洲专利局2026年4月1日起官费上涨

Kangxin

Contributor

Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
China Intellectual Property
Zhai Shu
根据欧洲专利局官方公报显示，2025年12月11日行政委员会通过了决议，决定修改《欧洲专利公约》实施细则和《收费规则》。从2026年4月1日起，欧洲专利局的官费将再次上涨。此次调整涵盖了从专利申请到专利维护的多个阶段，涉及范围广泛，平均涨幅约为5%。

为了帮助申请人更加清晰地了解这次费用调整的具体情况，本文将详细列出常用官费上涨前后对比情况，包括专利申请、授权、维持等常见费用的变化。

对于在欧洲有专利需求的企业和个人，建议充分考虑本次调整的官费和调整的起始日期，合理规划和安排办理专利申请、授权、年费缴纳等操作的日期，避免官费上涨所带来的费用增加。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Zhai Shu
