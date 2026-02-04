最高法院知財法廷、累計2万4602件を受理　懲罰的賠償は総額20億元超

最高人民法院知的財産法廷は2019年1月の設立以降、累計2万4602件を受理し、2万3069件を結審した。科学技術イノベーションの促進や公正な競争秩序の維持、高水準の対外開放への司法的支援において顕著な成果を挙げている。

同法廷は、技術系知財事件や独占関連控訴事件を全国一元的に管轄し、裁判基準の不統一や地方保護主義への懸念を解消した。戦略的新興産業関連事件の割合は2019年の17.6％から2025年には32.4％に上昇し、特許侵害事件や権利付与・確定を巡る行政事件も増加している。懲罰的損害賠償の適用は58件に及び、賠償総額は20.5億元、1件当たり平均3500万元を超えている。

渉外事件は2546件を受理し、外国権利者による中国裁判所利用が拡大している。標準必須特許を巡る国際的紛争でも先例を示し、国際機関の事例集に多数収録された。法廷は今後も調停を含む多元的紛争解決を通じ、新たな生産力の発展を司法面から支える方針である。

出所：中国保護知識産権網

