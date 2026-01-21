ARTICLE
21 January 2026

中国、デジタル経済中核産業の特許登録件数が50万件に　世界首位を維持

　中国国家知識産権局（CNIPA）が公表した「デジタル経済中核産業特許統計分析報告書（2025）」によると、2024年における中国のデジタル経済中核産業の特許登録件数は50万件に達し、前年比23.1％増となった。登録件数および伸び率はいずれも世界首位であり、同産業の高いイノベーション活動の活発さを示した。2024年末時点での有効特許件数は233.3万件となり、中国全体の有効特許件数の4割を超える規模に及んでいる。

　同報告書によれば、有効特許はデジタル製品製造業とデジタル要素駆動型産業の二つの分野に集中している。それぞれの割合は全体の43.6％および38.9％であり、両分野で全体の8割以上を占める状況である。分野別の出願動向では、国内出願人は人工知能や量子情報などの先端技術分野に力を入れる一方、海外出願人の多くは電子部品や設備製造技術に特化した出願を進めている。

　保有主体別に見ると、有効特許233.3万件のうち、国内19.2万社の企業が計145.4万件を保有しており、全体の74.4％を占めた。企業が技術革新の主体として果たす役割はますます大きくなっている。特許権者トップ100のうち、国内企業は40社を占め、ファーウェイ、テンセント、OPPO、中興通訊（ZTE）、百度が上位5社を占めた。

　また、海外にも特許権を保有する「海外特許ファミリー」を持つデジタル経済中核産業関連の特許登録件数は、2016年の2.1万件から2024年には5.2万件へと増加し、年平均成長率は11.3％に達した。中国企業が国際市場における権利保護を重視する姿勢を強めていることがうかがえる。

出所：中国知識産権資訊網

Authors
