Article Insights

Kangxin ’s articles from Kangxin are most popular: in China Kangxin are most popular: within Consumer Protection topic(s)

2024년 전국 특허집약산업 부가가치 데이터 발표

12월31일 중국국가지식산권국 및 국가통계국은 2024년 전국 특허집약산업 부가가치 데이터를 발표하였다

특허집약산업은 특허의 집약도 및 규모가 특정 기준에 도달하고 지식재산권에 의존하여 시장 경쟁에 참여하며 혁신 발전 방향에 부합하는 산업군을 의미한다

중국 특허집약산업은 경제 활동의 성격에 따라 크게 정보통신기술 제조업,신규 장비 제보업,신소재 제조업,의약 의료 산업,환경 보호 산업,정보통신기술 서비스업,연구개발 설계 기술 서비스업 등의 총 7개 범주도 분류된다

특허집약산업의 부가가치라 함은 특정 기간 동안 중국의 특허집약산업에 속한 모든 상주기업의 생산활동으로 창출된 부가가치를 의미하며 여기서 상주기업은 중국 경제 영역 내에 경제적 이익의 중심지를 가진 경제주체를 말한다

2024년 중국 전국 특허집약산업의 부가가치는 18조 381억 위안에 달했으며 국내총생산에서 차지하는 비중은 13.88%로 전년 대비 0.34%증가된다

세부 분류별로 살표보면 신규 장비 제조업이 5조 1377억 위안을 기록하여 특허집약산업 부가가치의 약 28.5%를 차지하면서 가장 큰 규모를 보이고 있다

그 뒤를 이어 정보통신기술 서비스업이 4조3709억 위안을 기록하며 특허집약산업 부가가치의 23.3%를 차지하였고 정보통신기술 제조업은 3조 5885억 위안을 기록하며 특허집약산업 부가가치의 19.9%를 차지한다

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.