2026년지식재산권 연구 프로젝트 주제에 대한 제안 모집

12월 26일 국가지식산권국은 2026년 지식재산권 연구 프로젝트의 주제를 선정하기 위해 관련 제안 및 의견을 모집한다고 발표하였다.

국가지식산권국은 <<지식재산권 강국건설강요2021-2035년>>의 주요 과제를 이행하고 <<제15차 5개년 지식재산권 규획2026-2030년>>의 수립을 효과적으로 지원하기 위해 지식재산권 발전에 있어 핵심적이고 어려운 과제 및 시급한 현안에 집중하여 2026년 지식재산권연구 프로젝트를 추진할 예정이다.

국가지식산권국은 2026년지식재산권 연구 프로젝트를 원활히 수행하고 연구의 우선순위 및 수요를 적극적으로 반영하며 연구 가이드라인을 과학적으로 작성하기 위해 지식재산권 분야의 주요 이론적 실무적 문제를 중심으로 연구 프로젝트 주제를 선정하고자 의견 및 제안을 모집한다.

“소프트 사이언스 연구 프로젝트 및 특허 전문 연구 프로젝트”주제에 대한 제안 및 의견 모집한다.

