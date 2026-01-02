2025년 녹색 및 저탄소 특허 통계 분석 보고서 발표

12월3일 국가지식산권국은 2025년 녹색 및 저탄소 튻허 통계 분석 보고서를 발표하였다. 동 보고서는 2024년 녹색 및 저탄소 특허의 출원공개 유효 현황과 2016년부터

12월3일 국가지식산권국은 2025년 녹색 및 저탄소 튻허 통계 분석 보고서를 발표하였다.

동 보고서는 2024년 녹색 및 저탄소 특허의 출원공개 유효 현황과 2016년부터 2024년까지의 발전 추세를 통계적으로 분석한 것으로 주요내용은 다음과 같이 있다.

1.전반적인 동향

2024년 전 세계 녹색 및 저탄소 특허 출원 공개 건수는 23만 2000건으로 전년 대비 20%증가하였다.

2016년부터 2024년까지 전 세계 녹색 및 저탄소 특허 출원 공개 건수는 누계 150만8000건으로 연평균 증가율6.5%를 기록한다.

2.부문별 분석

2016년부터 2024년까지 전 세계 녹색 및 저탄소 특허는 152개 국가 지역에서 출원되었고 출원공개건수는 톱5국가는 중국,일본,미국,한국,독일이며 이상위 5개국의 합계는 전 세계 녹색 및 저탄소 특허 출원 공개 건수의 85.9%를 차지한다.

2016년 부터 2024년까지 전 세계 녹색 및 저탄소 특허 출원 공개건수 톱5출원인을 보면 기업 46개 와 대학 연구기관 4개로 한국의 LG가 1위를 기록하였으며 삼성은 5위,현대중공업은 12위를 기록하였다.

