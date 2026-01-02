ARTICLE
2 January 2026

2025년 녹색 및 저탄소 특허 통계 분석 보고서 발표

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
12월3일 국가지식산권국은 2025년 녹색 및 저탄소 튻허 통계 분석 보고서를 발표하였다. 동 보고서는 2024년 녹색 및 저탄소 특허의 출원공개 유효 현황과 2016년부터
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • in China

12월3일 국가지식산권국은 2025년 녹색 및 저탄소 튻허 통계 분석 보고서를 발표하였다.

동 보고서는 2024년 녹색 및 저탄소 특허의 출원공개 유효 현황과 2016년부터 2024년까지의 발전 추세를 통계적으로 분석한 것으로 주요내용은 다음과 같이 있다.

1.전반적인 동향

2024년 전 세계 녹색 및 저탄소 특허 출원 공개 건수는 23만 2000건으로 전년 대비 20%증가하였다.

2016년부터 2024년까지 전 세계 녹색 및 저탄소 특허 출원 공개 건수는 누계 150만8000건으로 연평균 증가율6.5%를 기록한다.

2.부문별 분석

2016년부터 2024년까지 전 세계 녹색 및 저탄소 특허는 152개 국가 지역에서 출원되었고 출원공개건수는 톱5국가는 중국,일본,미국,한국,독일이며 이상위 5개국의 합계는 전 세계 녹색 및 저탄소 특허 출원 공개 건수의 85.9%를 차지한다.

2016년 부터 2024년까지 전 세계 녹색 및 저탄소 특허 출원 공개건수 톱5출원인을 보면 기업 46개 와 대학 연구기관 4개로 한국의 LG가 1위를 기록하였으며 삼성은 5위,현대중공업은 12위를 기록하였다.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More