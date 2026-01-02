12월17 국가 지식재산권 강국 건설업무 부처 간 합동 회의 사무국은 <<2025년 지식재산권 강국 건설 발전 보고서>>를 발표하였다.

Article Insights

Kangxin are most popular: in China

2025년 지식재산권 강국 건설 발전 보고서 발표

12월17 국가 지식재산권 강국 건설업무 부처 간 합동 회의 사무국은 <<2025년 지식재산권 강국 건설 발전 보고서>>를 발표하였다.

동 보고서의 주요내용은 강요가 제안한 지식재산권 강국 건설 목표의 진행 상황을 정리하고 관련 성과를 요약하며 국가 및 지역 차원에서 현황을 평가함과 동시에 현재 직면한 상황을 분석하고 향후 발전을 전망한 것으로 다음과 같이 정리하였다.

2025년 중국은 세계지식재산기구가 발표한 글로벌혁신지수 보고서에서 사상 처음으로 상위 10위권에 진입했으며 보유한 글로벌 100대 과학기술 클러스터 수는 3년 연속 세계 1위를 차지한다.

강요가 제안한 8가지 평가 지표의 2025년 목표치는 전반적으로 순조롭게 달성되고 있음

특히 GDP대비 특허집약형 산업의 비중,지식재산권 사용료 연간 수출입 총액,인구 1만 명당 고부가가치 특허 보유량,지식재산권 담보융자 등록액,지식재산권 보호 사회적 만족도,지식재산권 민사 1심 사건의 판결승부 소취하율은 2025년 목표치를 조기에 달성하였다.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.