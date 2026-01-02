국가지식산권국은 2024년도 및 최근5년 간의 특허 실시 라이선스 계약 관련 데이터 발표했음

12월9일,국가지식산권국은 2024년도 및 최근5년 간의 특허 실시 라이선스 계약 관련 통계 데이터를 발표하였다.

발표된 데이터는 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지 기간 동안 국가지식산권국에 등록된 특허 실시 라이선스 계약서를 기반으로 계약서에 명시된 실시료 지급방식,거래금액,로열티율 등의 핵심 정보를 수집한 것이다.

특허 실시 라이선스 계약 건수는 총27076건이며 해당 계약에 포함된 특허 건수는 54863건이다.이중 발명특허,실용신안특허,디자인특허의 비중은 각각39.6%,45.5%,14.9%이며,평균적으로 특허 실시 라이선스 계약 1건당 2건의 특허가 포함된다.

고정 금액또는 환산 가능한 금액으로 지급하는 라이선스 계약은 총7415건으로 전체의 27.4%를 차지하며 총계약 금액은 1273억 위안이고 계약 1건당 평균 금액은 171만 1000위안이며 평균 실시 라이선스 기간은 2.8년이다.

로열티 지급 방식의 실시 라이선스 계약은 총1119건으로 전체의4.1%를 차지하며 평균 실리 라이선스 기간은 3.8년이다.

무상 실시 라이선스 계약은 총18542건으로 전체의 68.5%를 차지한다

