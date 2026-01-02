국가지식산권국은 지식재산권보호 센터 신속권리보호센터의 운영 관리 강화에 관한 의견을 발표했음 12월10일 국가지식산권국은 지식재산권보호센터 0

12월10일 국가지식산권국은 지식재산권보호센터 및 신속권리보호센터의 운영 관리 강화를 통한 고품질 의 신속하고 협력적인 지식재산권 업무 추진에 관한 의견을 발표하였다

국가지식산권국은 2030년까지 보호센터를 고품질로 구축 및 운영하여 예심 및 권리 확정의 정확성,권리구제 및 지원의 신속성,보호 협력 체계의 효율성,사회적 서비스의 포괄성 체계성 등을 향상하는 것을 목표로 동 의견을 수립하였으며 동 의견에서 제시한 주요과제는 다음과 같다

1. 지식재산권 서비스 및 보호의 정밀성 강화

2. 등록 주체의 등급별 유형별 관리 강화

3. 지식재산권의 신속하고 협력적인 보호 강화

4. 지식재산권 분쟁의 다원적 해결심화

5. 특허 예심의 품질 관리 강화

