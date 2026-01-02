ARTICLE
2 January 2026

장쑤성의 지난30년 간 가장 영향력 있는 지식재산권 판결 50선 발표

2025년12월 장쑤성 고급인민법원은<<1995-2025년 장쑤성 법원 지식재산권 재판 서비스가 경제 및 사회의 고품질 발전을 지원한 가장 영향력 있는 사건 50선>>을 발표하였다.

정쑤성 법원은 경제 사회의 고품질 발전을 위해 지식재산권 사법 보호의 성과 및 효과를 충분히 보여주고자 장대한 사법 판결 사례 중에서 가장 대표적이고 영향력 있는 사건 50건을 선별하였다.

이들 사건은 특허, 상표 저작권, 부정경쟁, 식물신품종,집적회로 배치설계,독정 등 다양한 분야를 포괄하며 여러 세대에 걸친 장쑤성 법원 지식재산 재판 담당자들의 지혜와 경험의 결정체를 담고 있다.

