<<중국 특허 심사 지침>> 개정사항 설명

2025년11월13일 중국 국가지식산권국은 특허 심사 지침 개정사항에 대한 설명문을 발표하였다.

2025년 4월30일부터 6월15일까지 <<특허 심사 지침(개정안 의견수렴안)>>을 사회에 공개하여 대중의 관심사가 되는 현안에 대해 서면 자문,좌담회,조사 등의 방식으로 다양한 의견과 제안을 청취하였다.

이해 관계자의 의견을 충분히 검토 반영하고 내용을 수정하여 <<특허 심사 지침(개정안 의견수렴)>>을 완성하였고 이는 국가지식산권국의 심의 및 승인을 거쳐 2025년11월10일 공포되어 2026년 1월1일부터 시행될 예정일 것이다.

이번 개정은 수요 중심의 접근 방식으로 새로운 분야 및 비즈니스 모델에 대한 특허 심사 기준을 개선하는데 집중하였으며 심사 실무에서 시급히 해결해야 하고 의견이 비교적 일치한 사항을 중심으로 보완하였다.

1.새로운 분야 및 비즈니스 모델에 대한 보호 제도 개선 및 산업 혁신 촉진

식물 품종의 정의를 명확히 하고 특허권 부여 대상 범위를 확대하며 식물 신품종 제도와 합리적 효과적 연계성을 형성함으로써 종자 산업의 지식재산권 보호를 강화함

인공지능 윤리에 대한 고려와 판단을 강화하고 진보성 심사 사례를 제시하며 출원 서류 작성 요건을 명확히 하여 인공지능 기술 발전의 수요에 대응함

비트스트림 관련 특허 출원 심사를 위한 특별 규정을 추가하고 특허권을 부여할 수 있는 사례를 명확히 하여 스트리밍 산업이 급속히 발전하는 새로운 추세에 대응함

2.심사 실무에서 시급히 해결해야 할 문제에 대해 심사 기준 및 규칙 최적화

동일일자 출원에 대한 처리 방식을 정비하여 실용신안을 포기하는 방식으로만 특허를 부여받을 수 있음을 명확히 함

진보성 조항의 법적 내용과 본질적 요건에 따라 청구항에서 기술적 문제 해결에 기여하지 않는 특징은 일반적으로 발명에 진보성을 부여하지 않는다는 점을 명확히 하여 심사 효율성을 제고하고 특허 출원 품질을 향상시킴

무효 심판 청구가 청구인의 진정한 의사 표시가 아닐 경우 이를 접수하지 않음으로써 악의적인 무효 심판 청구 행위를 규제함

3. 심사 실무에서 이미 검증된 관행을 제도화하여 혁신 주체에게 더 나은 서비스 제공

수요 중심의 심사원칙(출원인이 필요로 하는 경우에만 심사를 진행하는 방식과 신속심사 관련 규정을 명확히 하여 혁신 주체의 실질적인 요구를 충족시킴

분할출원 시 우선권을 주장하지 않은 경우에 대한 심사 규칙을 명확히 하여 분할 출원인이 우선권을 요구할 수 있는 권리를 보장함

우선권 양도 증명서류의 제출 요건을 명확히 하여 출원인이 심사 기준을 이해하기 쉽게 함

(출처:국가지식재산권국 사이트)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.