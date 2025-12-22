Article Insights

Kangxin are most popular: in China

10월말,국가지식산권국은 <<2025년 제2차 특허 전화 및 활용 우수 사례>>를 발표하였음

중국국가지식산권국은 각 지역 및 부처의 추천과 전문가 검토를 거쳐 특허 전환을 촉진하는 서비스 기관의 20개 사례를 2025년 제2차 특허 전환 및 활용 우수 사례로 선정하였다고 설명하며 다음고 같이 언급함

동 우수 사례는 각지역 및 부처의 지도를 받은 서비스 기관이 “특허 전환 및 활용 특별행동”의 핵심 과제를 추진하는 과정에서 보여준 모범적 사례로 혁신성이 강하고 성과가 두드러지며 확산 및 홍보의 가치가 있음

각 성급 지식산권국은 동 우수 사례를 적극적으로 홍보하고 대학과 과학연구기관,기업,서비스 기관등 다양한 주체가 교류 및 학습을 진행하도록 도모하며 우수 사례를 참고해 특허 전환을 적극적으로 추진하고 혁신 성과의 전환을 가속화 해주기를 바람

2025년 제2차 특허 전환 및 활용 우수 사례 예시

주체:국과신소재 기술유한공사

사례명:중시 단계의 보험-대출 연계 메커니즘을 구축하여 화학 신소재 특허 기술의 전환 가속화

내용:국과신소재기술유한공사는 중국과학원이 지분을 보유한 중시 플랫폼으로 화학 신소재 프로젝트에 중시 공간과 전문가 상담 서비스를 제공함

또한 중시 확대 단계에서 기술적 리스크가 높고 초기 자금조달이 어려운 문제를 해결하기 위해 보험기관과 연계하여 중시 과정 전반의 위험을 포괄하는 중시 비용 손해보험 상품을 맞춤형으로 설계함

국과신소재기술유한공사는 해당 중시 보험증권을 신용보강 수단이자 위험 환화 증표로 활용하고 혁신적으로 보험증권 담보 기반의 금융 모델을 도입하여 은행 신용자금이 초기 하드테크 프로젝트의 발전을 지원하도록 하는 새로운 경로를 개척하고 있음

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.