국가지식산권국,지식재산권 강국 건설의 제4차 대표적 사례 발표

10월말 국가지식산권국은 지식재산권 강국 건설을 위한 부처 간 합동회의실이 선정한 지식재산권 강국 건설의 제4차 대표적 사례를 발표하였다.

지식새산권 강국 건설을 위한 부처 간 합동회의실은 각 지역이 지식재산권 강국 건설 추진 과정에서 얻은 경험과 관행은 요약 정리하여 보범 사례로서 역할을 강화하기 위해 혁신적이고 성고가 두드러지며 복제 확산의 가치가 있는 사례30건을 제4차 대표적 사례로 선정하였으며,그중 3가지는 다음과 같음

1. 베이징시 세관

정밀 서비스 및 협력적 보호체계를 통해 중국 문화 창작 브랜드의 해외진출 지원

해외 시장에서 주요 문화 창작 기업의 권리 침해 및 위조품이 급증하는 현상에 대응하여 맞춤형 서비스를 제공하고 기업이 지식재산권 세관 보호 등록 등의 편의 정책을 충분히 활용할 수 있도록 지원함

2. 톈진시 톈카이고 과학기술 창조원

6대 메커니즘과 5대 서비스를 구축하여 특허 산업화 문제를 해결

시스템 구축 프로젝트 수선 선정,단계 육성,진단역량강화,융합발전,경쟁,성과 전환 및 성장의 6대 메커니즘을 마련함

또한 정부 행정,과학기술 혁신,금융 ,비즈니스,지식의 5대 서비스 체계를 구축하여 특허 산업화의 난제를 해결하고 대학 및 과학연구기관의 특허 전화 및 활용을 지원함

3. 다롄시 다례이공대학교

5차원 협력 체계를 통해 동북 지역의 진흥 지원

지식재산권의 고품질 창출 활용 보호의 전 과정에 대한 메커니즘 수립,과학여구 인력의 평가 체계 개선,고부가가치 특허 육성 체계 구축,전방위적인 운영 체계 조성,리스크 방지 및 통제 시스템 마련 등의 5차원 협력을 추진함

이를 통해 지식재산권 활용 및 전환을 촉진하고 지역 경제 사회의 고품질 발전을 지원함

