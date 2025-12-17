北京でAI関連特許出願の実務研修会　審査基準の最新動向を解説

Article Insights

北京市でこのほど、人工知能（AI）分野の特許出願に関する研修・意見交換会が開催された。AI関連企業が特許実務で直面する課題に焦点を当て、専門家による講義と企業との討議を組み合わせた形式で行われ、十数社のAI関連企業が参加した。

研修会では、AI分野の特許出願における主要な論点を取り上げ、「特許審査指南」におけるAI関連規定の最新改訂内容や、「AI関連特許出願ガイドライン」について専門家が詳しく解説した。さらに、典型的な事例を交えながら、AI発明における特許適格性（客体認定）、進歩性の判断基準、明細書において開示不十分と評価されやすいポイントなど、審査で重視される要点について丁寧な説明が行われた。後半の質疑応答では、企業側が特許審査や特許予備審査の手続きで抱える具体的な疑問に対し、専門家が個別に助言した。

北京市知的財産権保護センターは今年に入り、AI分野を対象とする特許予備審査サービスの推進に力を入れており、企業へのヒアリングを通じて実務ニーズの把握を進めてきた。今回の研修会は、こうした調査結果を踏まえて実施されたもので、AI企業の特許戦略の構築や知的財産リスク管理能力の向上に資することが期待されている。

