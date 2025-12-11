중국 특허 지능형 심사 및 검색 시스템의 심사 관리 기능 최적화 추진

최근 중국국가지식산권국 특허국이 중국 특허 지능형 심사 및 검색 시스템의 심사 업무 관리 기능을 최적화하는 프로젝트에 관한 공고문이 중국 정부조Ǌ

최근 중국국가지식산권국 특허국이 중국 특허 지능형 심사 및 검색 시스템의 심사 업무 관리 기능을 최적화하는 프로젝트에 관한 공고문이 중국 정부조달망에 게시됨

공고문의 부속서에 따른 동 프로젝트의 추진 배경,시스템 개선사항,기술적 구현 방향은 다음과 같음

1. 추진 배경

지식재산권 강국 건설 강요(2021-2035년)에서 제시된 신기술을 충분히 활용하여 지능화된 특허 상표 심사 관리 시스템을 구축하고 심사 절차를 최적화할 것,정보기술을 효과적으로 활용하고 온 오프라인 수단을 종합적으로 운용하여 지식재산권 공공서비스의 효율성을 제공할 것,소통 경로를 원활히 하여 지식재산권 공공서비스에 대한 사회적 만족도를 제고할 것에 대한 요구사항을 적극 이행하기 위함임

2. 시스템 개선사항

데이터 통합 플랫폼의 지원 역량을 향상시키고자 함

구체적으로 청구항1의 문자 수 분석,검색 프로세스 데이터 분석,통지서 법률 조항 분석,특허 패밀리 데이터 분석 등의 기능을 도입하고 필요에 따라 재심 무효 소송,텍스트 수정,워킹그룹 심사,헤이그 국제출원,2차 종결,법적 상태 등의 데이터를 신규 추가하여 데이터 분석 기능의 정밀성을 게고함

심사 업무 관리,비정상 출원 조사,국가급 품질 평가,행정 심판,재산 보전,공무 조사,특허심사하이웨이 등의 조회 및 통계 기능을 추가함과 동시에 데이터의 접근 권한 관리를 구현해 권한 배분을 최적화하고자 함

초심 및 재심 단계에서의 데이터 모니터링 기능을 추가하고자 함

전원 또는 전년 대비 비정상적인 데이터에 대한 조기 경고,등록율 편차에 대한 조기 경고 등의 기능을 도입하고 출원 품질에 대한 모니터링 깅능을 강화하고자 함

심사 유에 기능을 개선하고 유예된 삼사는 출원인의 요청에 따라 자유롭게 시작 종료될 수 있도록 지원하고자 함

3.기술적 구현 방향

청구항1의 문자 수 정보,통지서 법률 조항 해석 및 사용 정보의 데이터 집계

재심 또는 무효 결정에 대한 추가 정보 및 수정된 텍스트 정보 기록 추가

주제별 데이터 테이블 제공 및 각종 심사 정보에 대한 표기 추가

재심 무효 사건의 1차 및 2차 종결 건 구분과 함께 실용신안 및 디자인 심사 테이블의 데이터 정확도 향상

PCT국제출원 사안에서 유럽 특허청을 국제조사기관으로 지정한 경우에 대한 통계 기능 추가

다차원적인 출원량 심사 상태에 대한 통계 및 사건 목록에 대한 상세 정보 제공

