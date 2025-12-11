Kangxin are most popular:
中国国家知識産権局（CNIPA）は11月10日、改正「特許審査指南」を正式に公布した。これを受け、同局は12月4日、今回の改正の背景や基本方針、具体的な改正内容について公式解説を発表し、社会に向けて理解の促進と円滑な活用を呼びかけた。新たな審査指南は2026年1月1日から施行される。
今回の改正は七つの項目にわたる。全体の改正方針に加え、人工知能（AI）分野に関する特許出願の審査基準、ビットストリーム関連特許の審査基準、生物育種分野の特許審査基準がそれぞれ見直された。
さらに、発明の実体審査に関する一般規定、復審および無効審判の審査規定、ならびに方式審査や事務手続きに関する規定についても改正が行われた。
国家知識産権局は、今回の改正について、新技術分野の急速な発展に対応し、特許審査の科学性と一貫性を高める狙いがあるとしている。
出所：国家知識産権局公式サイト
