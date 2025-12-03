제품의 전체 생명 주기에 기반한 특허 배치 제안 - 레고 회사를 예로 설명한다

시장경쟁이 날로 치열해지는 시대에 특허배치를 제품의 전반 생명주기에 일관시켜 기업의 시장경쟁우세를 견고히 하고 제품의 생명주기를 연장하는데 도움이 된다.이 글은 레고회사를 예로 들어 제품의 전반 생명주기에 기초한 특허배치분석을 전개하여 어떻게 연구개발기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기 등 단계에서 특허배치책략을 동태적으로 조정하여 최종적으로 제품의 지속적인 경쟁우세를 실현할 것인가를 제시하였다.

1. 특허배치는 제품의 생명주기시각을 도입한다

특허 배치의 목적은 제품 혁신 방안에 법률적 보호를 제공하고 시장 경쟁력을 높이는 데 있다.그러나 제품 자체에 일정한 생명주기가 존재하고 서로 다른 생명주기 단계에서 제품의 경쟁 형식이 다르기 때문에 특허를 배치할 때 제품의 생명주기 시각을 도입하면 기업이 서로 다른 단계에서 합리적인 특허 배치 전략을 제정하는 데 도움이 되고 각 단계의 혁신 성과를 보호하는 동시에 기술과 특허의 반복적인 연결을 실현한다.

2. 레고 회사의 특허 배치

①연구 개발 기간

1950년대 중반에 레고 블록은 제품 연구 개발 단계에 처해 있었다.레고는 유명한 블록 패치 구조를 발명하고 1958년을 전후해 덴마크 등 지역에 기초특허를 출원했다.예를 들어, 1958년 7월에 레고는 미국에'장난감 연결 블록'에 대한 특허를 출원했고 1961년 10월에 미국 특허를 등록받았고 특허번호는 US3005282이었으며 이 특허권은 이후 20년 동안 레고에 강력한 기술 장벽을 구축했다.

그 후 몇 년 내에 레고는 1961년에 장난감 타이어를 발명하고 특허를 출원하는 등 블록의 부대 부품에 대한 연구 개발을 진행했다.이러한 특허는 레고 제품의 초기 기술 기반을 구성하였다.연구개발기 레고의 특허배치특징은 핵심기능을 둘러싸고 관건 부품에 초점을 맞추어 특허출원을 진행하고 기초핵심기술을 보호하여 특허해자를 구축함으로써 비교적 많은 시장점유률을 선점할수 있다.

레고 연구개발 기간의 특허 배치는 연구개발 단계의 특허 배치의 두 가지 핵심 요점을 구현했다: 적시에 출원하고 핵심적으로 커버하는 것이다.적시에 출원하는 것은 기술 돌파 후 즉시 특허를 제출하여 우선기회를 점유하고 타인이 선점하는 것을 피하는 것이다;핵심적으로 커버하는 것은 제품의 가장 독창적인 핵심 기술 방안을 우선적으로 보호하여 경쟁 우위를 쉽게 모방하고 회피할 수 없도록 보장하는 것을 말한다.

②성장기

1960년대 들어 글로벌 시장에서 레고 블록은 판매량 상승과 사용자층 확대와 함께 급성장했다.그사이 레고회사는 블록의 기술배치와 지역배치를 병행하였다.한편으로 레고는 기존의 핵심 기술에 대한 개선과 외곽 혁신을 진행하여 개량형 특허와 외곽 특허를 출원하였다: 새로운 연결부품, 기능부품 및 인형피규어 등 부품을 개발하여 블록의 다양성을 제고하고 이러한 새로운 부품의 구조 또는 설계에 대한 특허를 출원하여 보호하였다: 그림 1과 같이 있다;다른 한편으로 레고회사는 국제특허배치를 전개하여 핵심과 중요한 개진기술을 주요시장국가에 특허를 배치하여 특허배치구역이 판매시장의 중점지역을 포괄하도록 확보하였다. 레고회사는 그림1에 표시된 5개 특허를 둘러싸고 미국, 독일, 일본, 단마르크, 영국, 스페인, 프랑스, 이스라엘 및 네덜란드 등지역에 특허를 배치하였다.

