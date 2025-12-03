安信方达简讯NO.202511

Article Insights

➢国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（局令第84号）

国家知识产权局令

第八十四号

《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》已经2025年9月18日第5次局务会议审议通过，现予公布，自2026年1月1日起施行。

局长 申长雨

2025年11月10日

国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定

国家知识产权局决定对《专利审查指南》作如下修改：

一、关于第一部分第一章第 4.1.2节的修改

（一）将《专利审查指南》第一部分第一章第4.1.2节第一段修改为：

专利法实施细则第十四条规定，发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。不得填写虚假的发明人。在专利审查程序中，审查员对请求书中填写的发明人是否符合该规定一般不作审查，但有证据表明请求书中填写的发明人不符合该规定的除外。

（二）将《专利审查指南》第一部分第一章第4.1.2节第二段中的"发明人应当是个人，请求书中不得填写单位或者集体，以及人工智能名称，例如不得写成'××课题组'或者'人工智能××'等。"修改为"发明人应当是个人（即自然人），请求书中应当填写所有发明人的身份信息，并确保信息真实。请求书中不得填写单位或者集体，以及人工智能名称，例如不得写成'××课题组'或者'人工智能××'等。"

本节其他内容无修改。

二、关于第一部分第一章第4.1.6节的修改

（一）在《专利审查指南》第一部分第一章第4.1.6节第二段新增一句，内容如下：

专利代理机构应当对请求书中填写的申请人身份信息和联系方式进行核实。

（二）在《专利审查指南》第一部分第一章第4.1.6节新增最后一段，内容如下：

专利代理机构或者专利代理师以自己的名义申请专利或者请求宣告专利权无效的，依照《专利代理条例》处理。

本节其他内容无修改。

三、关于第一部分第一章第6.2节的修改

在《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.1.2节和第6.2.2.2节各新增最后一段，内容如下：

分案申请的原申请要求了优先权，但申请人提出分案申请时未在请求书中声明要求该优先权的，分案申请视为未要求该优先权，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

本节其他内容无修改。

四、关于第二部分第一章第 4.4节的修改

将《专利审查指南》第二部分第一章第4.4节第一段修改为：

动物和植物是有生命的物体。根据专利法第二十五条第一款第（四）项的规定，动物和植物品种不能被授予专利权。专利法所称的动物不包括人，所述动物是指不能自己合成，而只能靠摄取自然的碳水化合物及蛋白质来维系其生命的生物。专利法所称的植物品种，是指经过人工选育或者发现并经过改良，形态特征和生物学特性一致，遗传性状相对稳定的植物群体。动物和植物品种可以通过专利法以外的其他法律法规保护，例如，植物新品种可以通过《植物新品种保护条例》给予保护。

本节其他内容无修改。

五、关于第二部分第三章第 6.2.2节的修改

将《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.2节最后一段修改为：

对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，根据专利法实施细则第四十七条的规定，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理；作出说明的，发明专利申请经审查没有发现驳回理由，应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。

申请人放弃已经授予的实用新型专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。此时，对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请，应当发出授权通知书，并将放弃上述实用新型专利权的书面声明转至有关审查部门，由专利局予以登记和公告，公告上注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

本节其他内容无修改。

六、关于第二部分第四章第 6.4节的修改

将《专利审查指南》第二部分第四章第6.4节修改为：

发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的，因此，对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。在判断创造性时，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。

发明对现有技术作出贡献的技术特征，例如，使发明产生预料不到的技术效果的技术特征，或者体现发明克服技术偏见的技术特征，应当写入权利要求中；否则，即使说明书中有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。对技术问题的解决没有作出贡献的特征，即使写入权利要求中，通常也不会对技术方案的创造性产生影响。

【例如】

一项涉及照相机的发明，发明所要解决的技术问题是如何实现更灵活的控制快门，该技术问题是通过改进相机内部的相关机械和电路结构实现的。在审查员指出权利要求不具备创造性后，申请人在权利要求中增加了包括照相机外壳的形状、显示屏大小、电池仓的位置等特征。说明书中并未说明权利要求新增特征与所述技术问题的解决存在任何关联，这些新增特征或者是权利要求主题本身所隐含的常规组成部分，或者是本领域的技术人员基于其普通技术知识和常规实验手段所能得到的，申请人也未提供证据证明或者充分理由说明这些技术特征能够给要求保护的技术方案带来任何进一步的技术效果，因此，上述技术特征没有对所述技术问题的解决作出贡献，并不会给要求保护的技术方案带来创造性。

