ARTICLE
27 November 2025

中国の6G特許出願件数が世界1位　上場企業が技術的優位性を確保

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
「中国インターネット発展報告2025」（以下「報告」）がこのほど、2025年世界インターネット大会烏镇サミットで正式に発表された。報告によると
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • in China

　「中国インターネット発展報告2025」（以下「報告」）がこのほど、2025年世界インターネット大会烏镇サミットで正式に発表された。報告によると、2025年6月時点で中国の6G特許出願件数は世界全体の約40.3％を占め、世界1位となった。また、中国はすでに世界最大のAI（人工知能）特許保有国となり、その割合は60％に達している。

　中国は6G特許出願件数で世界をリードしているだけでなく、情報インフラの整備も強い勢いを維持している。報告によると、2025年6月時点で、中国の固定ブロードバンド加入者数は6億8400万件に達し、累計で455万カ所の5G基地局を建設、5G携帯電話利用者は11億1800万人に上った。中国は12年連続で世界最大のネット通販市場の地位を維持している。堅固なネットワーク基盤は、6G技術の研究開発と将来の商用化に向けて良好な土台を築いている。

　中国は現在、6G技術の研究開発と産業化の推進を加速させており、複数の上場企業が相次いで「すでに6Gの重要技術分野に参入している」と表明し、次世代通信技術の主導権を握ろうとしている。

　杭州広脈科技股份有限公司の董秘氏は、「当社は通信事業者の5G-A戦略展開に追随し、5G-A関連事業を積極的に獲得するよう努める。新技術の研究開発と応用を推進し、6Gの導入と活用に向けて技術と人材の準備を整えていく」と述べた。広電計量検測集団股份有限公司の責任者は、「当社は今後、6G、NTN（非地上ネットワーク技術）、衛星直接通信などの通信分野における検証開発への投資を拡大し、産業化サービス能力の構築を加速させる」と明らかにした。北京思特奇情報技術股份有限公司は、「6G分野で、当社は空・宇宙・地上一体化という6Gの発展トレンドを積極的に追随している」と語った。

　中国移動通信集団有限公司の首席専門家・劉光毅氏は、「当社はすでに6Gネットワークアーキテクチャの設計を開始しており、6Gの潜在的な重要技術研究を進めている。2026年以降、技術の標準化と試験ネットワークの構築を段階的に推進する計画だ」と述べた。

　劉氏は、「技術サイクルの観点から見ると、6Gは2030年前後に商用化が実現すると見込まれる。現在はまさに技術形成と標準制定の重要な転換期にある」と語った。

　中国モノのインターネット産業協会の柏斯維・事務局長は、「6Gのピーク通信速度は5Gの100倍に達し、遅延は10分の1に低下する。同時に通信とセンシングが一体化し、地球規模でシームレスなカバレッジを実現するだろう。これにより、ホログラフィック通信、遠隔手術ロボット、自動運転都市などの新たな応用シーンが生まれ、デジタル経済の構造を再構築する。6GはAI、ブロックチェーン、量子計算などの先端技術と深く融合し、あらゆる産業を支える次世代の情報インフラを形成する。中国の6G特許における優位性は、将来のデジタル経済における競争優位性に転換される見込みだ」との見方を示した。

出所：人民網

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More