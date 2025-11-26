ARTICLE
26 November 2025

"人工智能+"时代来临，专利代理师如何用AI赋能创新？

还记得那些年"互联网+"如何重塑了商业格局吗？
Zhao Yutong
从"互联网+"到"人工智能+"

还记得那些年"互联网+"如何重塑了商业格局吗？如今，国务院《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》的发布，正式宣告我们进入了"人工智能+"的新纪元。这不仅是技术的革新，更是思维模式和作业方式的全面升级。

作为一名专利代理师，我深切地感受到，AI不再是遥远的概念，它正悄然走进我们的日常工作中，成为我们处理技术交底书、撰写申请文件、答复审查意见的"得力助手"。今天，我们就来聊聊，在"人工智能+"的浪潮下，专利代理工作的"新玩法"。

一、AI如何成为专利代理师的"超级助手"？

很多人可能觉得AI高深莫测，但其实，它的核心价值在于处理海量信息、发现隐藏规律、提升决策效率。而这，恰恰是专利代理工作中最耗时耗力的环节。

1、技术交底书的"智能解码器"

传统痛点：面对一份全新的、特别是跨领域的技术交底书，我们需要花费大量时间进行背景技术学习，才能理解其创新点。有时，发明人自己都难以精准描述其技术与现有技术的本质区别。


AI+做法：

快速溯源：AI工具可以瞬间检索海量全球专利和非专利文献，自动生成一份技术背景报告，帮助我们快速锚定现有技术的位置。

核心挖掘：通过自然语言处理（NLP），AI可以分析交底书中的技术术语和逻辑关系，智能提示可能的核心创新点和技术效果，辅助我们与发明人进行更深入、高效的沟通，共同挖掘出最具价值的发明构思。

2、申请文件撰写的"效率加速器"

传统痛点：专利撰写，尤其是权利要求书的布局，是对逻辑和语言的极致考验。确保用词准确、范围恰当，需要反复推敲。


AI+做法：

智能查新：在动笔前，AI可以进行更精准的专利性初步检索，提供最相关的对比文件，让我们在撰写时就能预判可能的审查风险，从而"带着盾牌上战场"。

草案生成与质检：基于成熟的技术方案，AI可以辅助生成说明书背景技术和具体实施方式部分的初步草案，节省我们大量的基础性书写时间。更强大的是，它可以作为"质检员"，检查权利要求书中的引用关系是否错误、术语是否前后一致，避免低级失误。

3、审查意见答复的"策略参谋"

传统痛点：答复审查意见是一项高强度的智力对抗。我们需要快速理解审查员的观点，并找到最有效的论证路径。


AI+做法：

案例智库：AI可以快速分析海量的历史复审、无效决定及法院判例，找出与当前案例技术领域和争议焦点相似的成功答复策略，为我们提供宝贵的思路参考。

证据猎人：当需要证明"创造性"时，AI可以成为我们的"证据猎人"，在浩瀚文献中寻找技术启示结合的困难性或本方案意想不到的技术效果的佐证材料，让我们的论证更有说服力。


二、机遇与挑战并存：AI无法替代的是什么？

尽管AI能力强大，但我们不必焦虑会被取代。因为专利代理工作的核心价值，恰恰是AI难以复制的部分。

战略布局的"大脑"：

专利的本质是商业策略，而非技术说明书。如何将企业的技术优势转化为市场壁垒？如何围绕核心专利构建密不透风的"专利池"？这些需要基于对行业、市场和客户商业目标的深刻理解而进行的顶层设计，是代理师不可替代的价值。

与发明人"共情"的沟通：

发明创造是充满激情和曲折的过程。只有通过面对面的深入交流，才能理解技术背后的"故事"，捕捉那些字面上没有写出来的"灵光一现"。这种共情能力和沟通艺术，是AI无法具备的。

法律与语言的"精妙平衡"：

权利要求书的每一个字都字斟句酌，背后是深厚的法律功底和语言技巧。如何在满足法律要求的同时，为客户争取最大的保护范围？这需要高超的权衡艺术和丰富的实践经验，这正是资深代理师的看家本领。

所以，未来的图景是：AI成为代理师强大的"外挂装备"，而代理师则升级为驾驭AI的"战略指挥官"。

三、给创新者的启示：您的企业准备好了吗？

"人工智能+"行动意见的发布，意味着AI相关技术的专利申请将迎来爆发式增长。对于创新企业而言，这意味着：

创新节奏加快：

AI辅助研发将产生更多创新成果，对知识产权保护的时效性要求更高。

布局维度拓宽：

保护对象不再仅是硬件或算法，更可能涉及AI模型本身、训练数据的方法、人机交互的界面等，需要更综合的IP布局策略。

质量要求更严：

随着AI领域专利数量的激增，专利的质量（稳定性和保护范围） 将比数量更重要，否则极易在激烈的竞争中被无效。

结语

"人工智能+"的浪潮已至，它正在重塑从研发到保护的创新全链条。作为专利代理师，我们正积极拥抱这一变化，学习并利用AI工具提升专业服务的效率与深度。我们的目标始终未变：更好地充当技术创新与法律保护之间的"桥梁"，用更精准、更前瞻的知识产权策略，为每一位创新者在"人工智能+"的新时代中保驾护航。

