关于全面实施XML格式提交专利电子文件的重要通知

根据国家知识产权局于2025年11月12日发布的《关于全面实施以可扩展标记语言格式提交专利电子文件相关事宜的通知》，现将相关重要事项公告如下...
根据国家知识产权局于2025年11月12日发布的《关于全面实施以可扩展标记语言格式提交专利电子文件相关事宜的通知》，现将相关重要事项公告如下：

一、自2026年1月1日（含当日）起，以电子形式办理专利申请、复审请求、无效宣告请求及相关手续的，应当以XML格式提交专利电子文件，国家知识产权局不再接受非XML格式的专利电子文件。

二、应当以XML格式提交的专利电子文件范围包括：发明、实用新型和外观设计三种专利的中国国家申请文件，依据《专利合作条约》（PCT）进入中国国家阶段的国际申请文件，复审请求文件，无效宣告请求文件，以及办理各种手续时提交的其他请求、申报、意见陈述、补正等文件。通过专利业务办理系统以上传文件方式提交的XML格式文件清单详见本通知附件，其他表格形式的XML格式文件直接在专利业务办理系统中按要求填写提交。

三、除核苷酸或氨基酸序列表适用WIPO ST.26标准外，XML格式文件均应符合国家知识产权局发布的数据标准要求。专利电子文件数据标准规范、XML格式转换工具及用户操作手册，可在专利业务办理系统（http://cponline.cnipa.gov.cn）的"工具下载"栏目获取。

四、当事人和专利代理机构应当按照XML格式文件提交要求，优化业务流程，加强质量管理，认真履行文件核对义务，确保所提交的XML格式文件准确、完整。因XML格式转换导致文件错误的，在能够提供充分证据证明的情况下，可给予补救。

安信方达提醒各客户及合作伙伴，请及时做好系统升级和业务流程调整工作，确保自2026年1月1日起能够顺利通过XML格式提交相关专利文件。如需了解具体操作细节或需要技术支持，欢迎与我们联系。

专利相关事宜请联系 info@anxinfonda.com，电话：010-82730790。商标/诉讼/法务事宜请联系 info@bhtdlaw.com，电话：010-82737958。

应当以XML格式上传提交的专利电子文件清单

