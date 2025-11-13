ARTICLE
13 November 2025

寧徳、世界トップ100のイノベーションクラスターに初選出　国際特許出願で世界首位

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
世界知的所有権機関（WIPO）がこのほど発表した「2025年グローバル・イノベーション・インデックス（GII）報告書」によると、中国福建省の寧徳市{
China Intellectual Property
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin  ’s articles from Kangxin are most popular:
  • in China
Kangxin are most popular:
  • with readers working within the Basic Industries industries

世界知的所有権機関（WIPO）がこのほど発表した「2025年グローバル・イノベーション・インデックス（GII）報告書」によると、中国福建省の寧徳市が初めて「世界のイノベーションクラスタートップ100」に名を連ねた。イノベーションの集積度を示す主要指標では、寧徳市は世界第4位に位置づけられた。

　報告書によれば、寧徳市のイノベーションクラスターは特許協力条約（PCT）を通じた国際特許出願件数が1万3032件に達し、1人当たりの出願件数では世界首位となった。このうち、寧徳時代新能源科技（CATL）が4555件を占め、全体の約35％を占めるなど、市の順位を押し上げる原動力となっている。

　寧徳市には、全国で初めて新エネルギー産業を対象とした国家級知的財産権保護センターが設立されている。同センターは「専利導航（特許ナビゲーション）分析」を通じ、企業の技術動向分析や特許戦略立案を支援している。CATLの知的財産部門によると、この分析をもとにナトリウムイオン電池などの分野で500件を超える特許を出願し、米国や欧州でも特許網の強化を進めているという。さらに、寧徳市は海外での知的財産リスクに対応するため、情報モニタリング・警戒システムを構築し、48名の専門家による指導チームを設けて企業の国際展開を後押ししている。

　地域のイノベーションデータによると、寧徳市は新エネルギー技術分野における体系的な特許戦略とイノベーション・エコシステムの構築を背景に、世界のイノベーション地図の中で確固たる地位を築きつつある。

出所：国家知識産権局公式サイト

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More