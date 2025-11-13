寧徳、世界トップ100のイノベーションクラスターに初選出　国際特許出願で世界首位

世界知的所有権機関（WIPO）がこのほど発表した「2025年グローバル・イノベーション・インデックス（GII）報告書」によると、中国福建省の寧徳市が初めて「世界のイノベーションクラスタートップ100」に名を連ねた。イノベーションの集積度を示す主要指標では、寧徳市は世界第4位に位置づけられた。

報告書によれば、寧徳市のイノベーションクラスターは特許協力条約（PCT）を通じた国際特許出願件数が1万3032件に達し、1人当たりの出願件数では世界首位となった。このうち、寧徳時代新能源科技（CATL）が4555件を占め、全体の約35％を占めるなど、市の順位を押し上げる原動力となっている。

寧徳市には、全国で初めて新エネルギー産業を対象とした国家級知的財産権保護センターが設立されている。同センターは「専利導航（特許ナビゲーション）分析」を通じ、企業の技術動向分析や特許戦略立案を支援している。CATLの知的財産部門によると、この分析をもとにナトリウムイオン電池などの分野で500件を超える特許を出願し、米国や欧州でも特許網の強化を進めているという。さらに、寧徳市は海外での知的財産リスクに対応するため、情報モニタリング・警戒システムを構築し、48名の専門家による指導チームを設けて企業の国際展開を後押ししている。

地域のイノベーションデータによると、寧徳市は新エネルギー技術分野における体系的な特許戦略とイノベーション・エコシステムの構築を背景に、世界のイノベーション地図の中で確固たる地位を築きつつある。

