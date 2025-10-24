중국 기업연합회 기업가협회,2025년 중국500대 기업 발표

2025년 9월15일 중국기업연합회 기업가협회는 2025년 중국500대 기업 순위를 발표함

2025년 중국500대 기업에는 국가전망1위,중국석유2위,중국석화3위,중국건축4위,중국공상은행5위 등이 포함되었는데,이들의 선정 기준과 연구개발 강도 및 혁신 성과,산업 분포는 다음과 같음

선정기준

2025년 중국500대 기업 순위는 2024년 기업 매출액을 기준으로 선정되었으며 진입 커트라인은 약 479억 6000만 위안으로 전년 대비 약5억7900만 위안 상승하면서 23년 역속 상승 추세를 보임

2025년 중국500대 기업의 총 매출액은 110조 1500억 위안에 달했으며,그 중 매출액이 1000억 위안 규모에 달한 기업 수는 267개로 전년 대비 45개 증가함

매출액이 1조 위안을 초과한 기업수는 총15개였는제 그중 국가전망의 매출액은 3조 위안을, 중국석유 중국석화 중국건축의 매출액은 2조 위안을 각각 돌파함

2. R＆Ｄ강도 및 혁신 성과

2025년 중국500대 기업은 총 1조7300억 위안의 R&D 비용을 투입해 R&D강도가 1.95%로 사상 최고치를 경신하며 8년 연속 상승세를 이어감

2025년 중국500대 기업이 보유하고 있는 총 유효 특허 건수는 224만 3700건으로 전년 대비 21만 4000건 증가해 10.54% 성장하였고 이 중 발명특허 건수는 총103만 9600건으로 전년 대비 15만 건 증가해 16.86%의 성장률을 기록하면서 6년 연속 증가세를 이어감

발명특허가 전체 특허에서 차지하는 비중은 46.33%로 전년 대비 2.5% 상승함

3.산업 분포

2025년 중국500대 기업 목록에는 총 39개의 첨단 제조업 및 현대 서비스업 기업이 신규 진입하거나 재진입하였고 그 중 특히 자동차 부품 제조,물류 공급망 기업이 총6개 신규 진입함

또한 컴퓨터 통신장비 및 기타 전자장비 제조업,통신 및 인터넷 정보서비스 등 업종의 경우,R&D투자 비용,특허,표준 등 분야에서 두드러진 기여를 함

