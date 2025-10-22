ARTICLE
22 October 2025

天津市、特許促進条例を可決　11月1日より施行

天津市は9月24日、...
China Intellectual Property
天津市は9月24日、「天津市特許促進条例」（以下、条例）を市第18期人民代表大会常務委員会第21回会議で可決した。条例は総則、特許創出、特許運用、特許サービスと保障、附則の5章35条から構成され、今年11月1日に施行される。

　条例では、特許ナビゲーション制度および財政支援による研究開発プロジェクトの特許化に関する申告制度を新たに設けた。市の知的財産権部門は教育、科学技術、衛生健康などの関連部門と連携し、大学や研究機関、医療機関などに対し、産業化の可能性を中心とした特許出願前の評価制度の整備を促進する。また、人工知能（AI）関連産業の特許戦略を最適化し、スマートチップ、脳型コンピューティング、生成AIモデル、ブレインマシンインターフェイス（BMI）、仮想現実（VR）、エンボディドインテリジェンスなどの分野で特許育成を推進する方針を示した。

　さらに、条例は特許の高効率な活用を奨励している。関連特許を有する企業や個人が特許アライアンスや重点産業の特許プールを構築することを推進し、特許技術と産業標準の融合を図る。また、特許のコンプライアンス承諾制度を設けるとともに、職務発明に関しては、収益分配比率や事業化の意思決定メカニズム、事業化費用の負担、特許維持費用などを明確化することを求めている。

出所：国家知識産権局公式サイト

