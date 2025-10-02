캉신, "2025일본 특허정보 연차총회"와 "AIPPI 세계지식재산권대회"에 참여함

2025년 9월, 전 세계 지적재산권계는 두개 중요한 성회인 일본특허정보연차총회 (PIFC) 와 AIPPI 세계지적재산권대회를 맞이했다.캉신은 이 두개 국제성회에 참여&

2025년 9월, 전 세계 지적재산권계는 두개 중요한 성회인 일본특허정보연차총회 (PIFC) 와 AIPPI 세계지적재산권대회를 맞이했다.캉신은 이 두개 국제성회에 참여하여 전 세계에서 온 회의참가자들과 교류하고 상호 교류하며 국제협력의 새로운 기회를 발굴했다.

2025일본 특허정보 연차총회 참석

9월 10일부터 12일까지2025일본 특허정보 연차총회(PIFC) 가 도꾜국제전시센터에서 순조롭게 개최되였다.일본에서 규모가 가장 크고 영향력이 있는 지식재산권 업계 축제 중 하나인 PIFC는 전 세계에서 온 지식재산권 기관, 유명 기업 및 업계 전문가와 학자들을 끌어들였다.

캉신, 2025AIPPI 세계지적재산권대회 참석

PIFC 연차총회에 이어 9월 13일부터 16일까지 국제지식재산권보호협회 (AIPPI) 세계지식재산권대회가 일본 요코하마 PACIFICO 국제회의센터에서 성공적으로 개최되였다.

캉신은 풍부한 글로벌지적재산권보호경험을 가진 전문서비스기구로서 전문가팀을 이번 성회에 파견하여 각국에서 온 지적재산권전문인사들과 광범한 교류를 진행했다.회의에서 캉신팀은 고객을 협조하여 지적재산권권익수호를 처리하는 면에서의 회사의 경험을 공유함과 아울러 새로운 국제정세에서 글로벌지적재산권보호가 직면한 문제와 도전에 대해 회의참가자들과 깊이있게 소통하였다.

