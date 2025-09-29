ARTICLE
29 September 2025

中国、24クラスターがGII科学技術クラスター・トップ100入り

Kangxin

Contributor

世界知的所有権機関（WIPO）はこのほど「2025年グローバル・イノベーション・インデックス（GII）...
China Intellectual Property
Kangxin Partners
　世界知的所有権機関（WIPO）はこのほど「2025年グローバル・イノベーション・インデックス（GII）科学技術クラスター・トップ100」を発表した。中国は24のクラスターがランクインし、3年連続で世界最多となった。特に深セン―香港―広州クラスターが初めて世界1位に躍進し、中国の単一クラスターとしても初の首位獲得となった。

　ランキングでは、中国の北京、上海―蘇州、杭州、南京の各クラスターも世界上位15位に入ったほか、寧波（93位）、寧徳（99位）が初めてトップ100入りを果たした。

　同ランキングは2017年から毎年公表されており、従来の国際特許出願件数（PCTルート）と科学論文発表数に加え、2025年版では新たにベンチャーキャピタル取引量を加えた3つの指標をもとに評価されている。

出所：中国政府網

Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
