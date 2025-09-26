ARTICLE
26 September 2025

「中国企業500強」発表　有効特許104万件、前年比16％増

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
　9月15日、中国企業連合会と中国企業家協会は第24回「中国企業トップ500」ランキングを発表した。上位3社は送電大手の国家電網（SGCC）、エネル
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections

　9月15日、中国企業連合会と中国企業家協会は第24回「中国企業トップ500」ランキングを発表した。上位3社は送電大手の国家電網（SGCC）、エネルギー大手の中国石油天然気集団（CNPC）、国有石油大手の中国石油化工集団（シノペック・グループ）であった。

　今回のトップ500企業は研究開発費に1兆7300億元（1元は約20.7円）を投じ、売上高に占める比率（研究開発強度）は過去最高の1.95％に達し、8年連続で増加している。

　知的財産の分野でも成果が顕著で、トップ500企業が保有する有効専利（特許、実用新案、意匠）は224.37万件に達し、前年より21.4万件増加した。この中で、発明特許は103.96万件と16.86％伸び、全体の構成比は46.33％となり、前年比2.5ポイント増加した。数量・質の両面で向上が進んでいることが示された。

　ランキング入りの基準となった2024年の営業収入は479.6億元で、前年から5.79億元上昇。トップ500企業の総営業収入は110.15兆元に上り、引き続き規模を拡大している。

出所：中国知識産権資訊網

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More