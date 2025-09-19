중국 국가지식산권국 특허국 텐진사무소,온라인 페이퍼리스 방식의 특허권 담보 등록 성공

2025년8월13일,중국 국가지식산권국 특허국 텐진사무소는 중국건설은행 텐진지점이 온라인 페이퍼리스 방식의 특허권 담보 등록 업무를 성공적으로 완료하도록 지원하였다고 신화통신사가 보도함
온라인 페이퍼리스 방식의 특허권 담보 등록을 위해 국가지식산권국 특허국 텐진사무소가 지원한 사항과 그 성과는 다음과 같음
온라인 페이퍼리스 방식으로 특허권 담보 등록 업무를 처리하기 위해서는 시스템 운영 절차,자료 규범 요구 사항 등을 주의해야 하는데, 업무 처리 과정에서 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위해 국가지식산권국 특허국 텐진사무소는 은행을 대상으로 전문 인력을 파견함
은행에 파견된 전문 인력은 은행 담당자가 업무 처리의 요점을 정확히 이해하고 파악할 수 있도록 실제 사례를 심층 분석하고 관련 설명을 제공하는 등의 지원을 실시함
이번 온라인 페이퍼리스 특허권 담보 등록 업무의 성공적인 처리는 중국건설은행 텐진지점이 지식재산권 담보 대출 업무를 수행하는 데 강력한 지원을 제공했을 뿐만 아니라, 타 은행들이 해당 업무를 처리하는 데 있어 참고할 수 있는 모범 사례가 됨
