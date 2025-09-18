특허조기배치가 특허출원에 대한 중요성

특허 출원 과정에서 실질심사 단계의 OA(Office Action·심사의견 통지서) 답변은 매우 중요한 부분이다.고품질의 OA 답변이 많은 입증과 이유 논쟁을 통해 심사 의견에서 제기된 문제를 성공적으로 극복할 수 있다면, 심사원이 이 특허 출원에 대해 특허권 부여 결정을 내리도록 설득하기에 충분할 것이다.

이 글은 필자가 고품질의 OA 답변을 제공하는 것을 목표로 제시했는데, 그 핵심 요소 중 하나는 특허 배치를 앞당기는 데 있다.

01

기술 수단을 미리 배치한다

기술 시나리오와의 특정 결합

특허 출원에서 기술 수단은 문제를 해결하는 구체적인 방법이고 기술 시나리오는 이런 방법을 응용하는 환경이다.특허출원서류에서 기술 수단과 기술 시나리오 사이의 특정한 결합을 통해 앞당겨 배치함으로써 특허출원서류에서 보호가 청구된 기술방안의 실용성과 신규성을 구현하는데 더욱 유리할수 있다.

현재 많은 기업 신청자들은 AI 알고리즘이 자체 제품에 미치는 기술 혁신 기여에 주목하고 있다.일부 혁신 방안의 경우, 개선점은 주로 AI 알고리즘과 그 제품이 있는 응용 장면을 결합하는 데 있다. 예를 들어, 텍스트 인식에 사용되는 네트워크 모델의 모델 구조를 의학 분야에 응용하는 것이다.그렇다면 OA 답변 과정에서 모델 구조가 변경된 알고리즘과 의학 분야의 응용 장면을 긴밀히 결합하는 것을 중점적으로 강조하고, 이러한 긴밀한 결합은 레노버와 실시에서 각자 가지고 있는 기술적 난점 및 실제 응용에 착지할 때 예상치 못한 기술적 효과를 실현할 수 있다는 것을 발굴해야 한다.

이밖에 출원서류의 작성배치단계에서 양자간의 결합시 깊이있는 융합론리의 특징을 적절하고 명확하게 한정함으로써 기술실시의 관건일뿐만아니라 특허등록을 쟁취하는 관건이기도 한다.그러나 알고리즘이 구체적인 응용 장면과 깊이 융합되고 둘 사이의 깊이 융합 논리를 명확하게 묘사할 때만 심사원이 특허의 핵심 가치와 기술 우위를 더욱 빠르게 이해할 수 있도록 도울 수 있다.

02

기술 시나리오를 미리 배치한다

기술 문제와 관련된 특정 관계

특허출원에서 기술 시나리오는 기술문제를 끌어낼수 있지만 기술문제는 기술수단을 통해 해결해야 한다.기술 시나리오과 기술 문제 사이의 특정한 관련을 미리 배치하면 특허 출원이 더욱 목적성과 혁신성을 가지게 할 수 있다.

응용 시나리오과 강한 관련이 있고 그 자체로 생각하기 어려운 특정 기술 문제도 특허 출원의 권한을 쟁취하는 관건적인 요소 중의 하나이다.예를 들어, 스마트 홈과 관련된 특허 출원에서 만약 기술 장면이 가정 환경이라면, 기술 문제는 어떻게 스마트 설비를 통해 가정 환경의 자동화 제어를 실현하는가이다. 그렇다면 출원 서류의 작성 배치 단계에서 가정 환경의 장면 특성을 두드러지게 하고, 가정 환경이 특정 장면에 속한다는 것을 강조하며, 다시 가정 환경의 장면 특성을 기술 문제와 결합시키고, 기술 문제를 특정 장면 하의 특정 기술 문제로 정의하는 것을 고려할 수 있다.

응용 장면에서 특정한 기술 문제를 깊이 있게 발굴하고 이를 장면 특성과 밀접하게 결합시켜 특허 출원을 실제 장면의 응용 수요에 부합시킬 뿐만 아니라 문제를 해결하는 과정에서 독특한 기술적 목적성을 강조할 수 있다.

03

기술 수단을 미리 배치한다

기술적 효과와의 복잡한 논리

특허출원서류가 보호를 청구하는 기술방안에서 기술수단은 기술효과를 실현하는 구체적인 방법과 절차이고 기술효과는 기술수단이 기대하는 결과나 영향이다. 만약에 기술수단이 기술문제를 해결하려면 기술효과는 반드시 기술문제와 대응된다.출원서류의 작성단계에서 기술수단과 기술효과 사이의 복잡한 논리를 미리 배치하면 특허출원이 보호하는 방안의 혁신성을 더욱 잘 이해할수 있게 도움이 된다.

특허출원서류가 보호를 청구하는 기술방안에서 완전하고 복잡한 논리 사슬은 특허출원의 중요한 구성부분일 뿐만아니라 그 등록을 쟁취하는 관건적인 요소의 하나이다.예를 들어, 특허 출원에서 기술 수단은 여러 개의 알려진 기술의 조합과 관련된다. 이러한 조합을 미리 배치하고 강조함으로써 실현된 기술 효과는 알려진 기술을 단독으로 사용할 때의 효과와 확연히 다르다. 여러 개의 알려진 기술이 조합 관련으로 인해 예상치 못한 기술 효과를 실현했다는 것을 증명할 수 있다. 이로써 현재 보호가 요청된 기술 방안의 창조성을 돋보이게 한다.

04

사전 배치

심사의견을 대응시 논쟁내용

OA 답변 과정에서 출원인은 종종 심사의견에 응답하고 반박해야 한다.예를 들어, 심사 의견에 문제 A가 제기되었다고 가정하면, 일반적으로 특허 출원에서 현재 존재하는 문제를 지적하고, 문제 A를 극복하려면 현재 출원인이 채택하고 있는 OA 답변 전략은 일반적으로 특허 출원에 이미 기재된 하위 특징을 보충하여 논쟁하거나 심사 의견에서 주장하는 문제 A가 성립되지 않거나 불합리하다는 이유로 논박한다.

출원 서류의 작성 배치 단계에서 상술한 문제를 줄이기 위해서는 출원인이 심사 의견이 제기할 수 있는 문제를 미리 예측하고 특허 출원 서류에 관련 기술 내용을 미리 배치해 논거로 뒷받침할 수 있어야 상황이 크게 달라진다.예를 들어, 출원인이 특허출원에 가장 가까운 기존 기술이 기술C이고 기술C와 특허출원 사이에 본질적인 차이가 존재한다고 예측하면, 특허출원에서 기술C와 특허출원 사이의 본질적인 차이를 명확히 지적하고, 이 본질적인 차이에 대응하는 기술적 우위와 기술적 효과의 유도 과정을 상세히 기재하여 OA 답변에서 상술한 기재 내용을 상술한 본질적인 차이를 창조적인 이유로 삼을 수 있다.

이러한 작성 배치를 통해 심사 의견이 다시 문제 A를 제기할 때 신청인은 특허 출원 중의 이 기록을 인용하여 논박할 수 있어 효과적인 답변을 형성할 수 있다.

특허출원의 성공률을 높이기 위하여 신청인은 OA 답변에서 발생할 수 있는 문제를 참고로 하여 특허출원이 보호를 청구하는 기술방안 중의 진정한 기술개선점을 미리 발굴하고 특허출원서류 작성과정에서 사전에 배치하여 불필요한 문제결함을 회피함으로써 특허등록 후의 안정성을 증가시키는 것을 고려할 수 있다.신청인에게 있어서 이는 두말할것없이 자신의 혁신성과를 보호하는 관건적인 한걸음이다.

